El PSOE de Salamanca asegura que la provincia “es un gran desierto demográfico”

“La despoblación es una situación insostenible y un problema en caída libre, uno de los mayores problemas de Salamanca y la peor garantía para afrontar el futuro” según ha explicado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio.

En 2023 el 40% del la población de Salamanca, casi la mitad, está entre la franja de 40 a 65 años “un dato que habla por si solo”, en cuestiones demográficas solo se puede hablar ya de éxodo y de envejecimiento, ha explicado Rubio, tras lamentar que “tanto la Diputación como la Junta no hacen absolutamente nada”

"La provincia tiene más de un 50% de su territorio en grave declive poblacional, grave riesgo de desaparición de habitantes, estamos hablando de Salamanca como un gran desierto demográfico” y "la culpa reside en la Diputación y la Junta de Castilla León, que ni están ni se les espera en la soluciones” mientras, en otros sitios de España se lucha, “y mucho” contra este problema “como por ejemplo en el triangulo conocido como la Laponia española” formado por las provincias de Teruel, Cuenca y Soria “donde se está revirtiendo esta situación gracias a los Planes estratégicos de lucha contra la despoblación puestos en marcha” ha reivindicado el portavoz socialista en la institución provincial.

En este sentido, ha apelado el portavoz, "a lo largo y ancho de España se han puesto en marcha Planes estratégico de lucha contra la despoblación, con medidas institucionales y fomento de la economía y el empleo además de la defensa y promoción de los servicios públicos, especialmente los esenciales. Mientras aquí, la Diputación alardea de un Plan de emprendedores “que solo ha beneficiado a unas decenas de personas, convocado hace casi tres años, y cuyo acceso era incompatible con otras ayudas del gobierno autonómico”.

"Tampoco aquí", ha continuado, "la Diputación defiende los servicios públicos como los sanitarios", ha añadido, “más bien ayuda a aniquilarlos como ocurre con el cierre de consultorios rurales y eliminación de consultas, o los servicios de transporte, movilidad, e infraestructuras, no hay líneas que comuniquen los pueblos con sus cabeceras de comarcas o con la capital”, y a la hora de facilitar el acceso a una vivienda “sacan pecho porque en el pasado año lograron rehabilitar 16 viviendas en la provincia como toda intervención en este sentido” pero nada de ayudas al alquiler destinadas a promociones de vivienda pública para ofertar, en definitiva, “esto es ridículo y delirante, la Diputación es un auténtico desastre”

Mientras en Salamanca "tanto la Junta como la Diputación 2duermen el sueño eterno” ha incidido Rubio, "en otras provincias de España con este problema van doblegando la curva de la despoblación “con políticas y planes estratégico” y empleando y acudiendo a fondos tanto del Gobierno de España como de Europa, “pero aquí en Salamanca no solo no se hace nada sino que se impide y no se ayuda a los municipios cuando intentan ponen en marcha iniciativas en este sentido”. Qué está pasando en Salamanca, se ha preguntado el portavoz provincial del PSOE, “¿estamos dormidos? o la Junta y Mañueco, con la complicidad y la sumisión de la Diputación, nos está dejando solos o en una situación de abandono”. A lo mejor lo que está pasando, ha inquirido para concluir, “es porque el PP tiene tan sumamente ganado este territorio que se les olvida gestionarlo”.