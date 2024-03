El Salamanca UDS confía en que Jon Villanueva pueda jugar en Almazán: 'mimos' durante la semana sin entrenar para intentar llegar al sábado

Hay cierta preocupación en el Salamanca UDS por las molestias físicas de Jon Villanueva. Sin embargo, en el club confían en que pueda jugar en Almazán, ya que le están cuidando durante toda la semana sin realizar los entrenamientos para evitar más problemas en su espalda.

De hecho, cabe la posibilidad de que este jueves tampoco se ejercite y que el viernes sea un día clave para ver su estado físico, aunque Erick e Imanol se encuentran a la espera de una oportunidad si el titular indiscutible empeora en los próximos días de la lumbalgia.

Sin embargo, la idea que se maneja ahora mismo en el Estadio Helmántico es la de que 'JonVi', su apodo, esté en La Arboleda defendiendo al conjunto charro. No obstante, si el cancerbero no se ve fino para competir, lo más probable sería que no partiese de inicio para evitar una lesión de gravedad... pero eso no se contempla en exceso.