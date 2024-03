Susana Pérez Santos descarta definitivamente su candidatura al rectorado de la USAL

Habla crisis institucional sin precedentes y no cree "que se deba abordar este futuro de forma acelerada" y agradece "la multitud de muestras de afecto, apoyo" recibidas

Susana Pérez Santos, catedrática de Física Aplicada de la USAL y posible candidatas al rectorado de la USAL, ha remitido una carta a los integrantes del Claustro Universitario, el máximo órgano de representación de la Comunidad Universitaria, en el que explica su postura ante los comicios convocados para el 7 de mayo.

En este sentido, recuerda que "tras la convocatoria de elecciones por parte del Rector en funciones el jueves 14 de marzo, un grupo de claustrales presentamos esa misma tarde un escrito en el Registro General de la USAL dirigido al Rector sustituto/en funciones y al Presidente de la Junta Electoral en el que solicitábamos que se concediera un plazo razonable entre el momento actual y la fecha de la votación, de forma que se propiciara la óptima participación de toda la comunidad universitaria. Con fecha 18 de marzo hemos recibido la respuesta negativa a nuestra solicitud".

En su opinión, después de la dimisión de Ricardo Rivero, "la crisis institucional abierta a raíz de su dimisión se ha agravado considerablemente, primero por la casi simultánea renuncia de dos integrantes de la Junta Electoral, y después por la dimisión de la rectora sustituta, apenas seis días después de asumir el cargo".

En este aspecto, Pérez Santos destaca que "es significativo que para la mayor parte de la comunidad universitaria no fuera predecible una renuncia del exrector a sus funciones como la que ha tenido lugar, excepto quizás para aquellos que tuvieran un contacto muy cercano con él. Y en ese contexto se pueden entender los movimientos llevados a cabo por algún precandidato, con actuaciones que parecen formar parte de una planificación preestablecida con bastante antelación a la fecha de renuncia del pasado 7 de Marzo".

"Crisis institucional sin precedentes"

Además, habla de una "crisis institucional sin precedentes" que "se quiere solucionar con una transición fluida y rápida, bajo el pretexto de eliminar la inestabilidad generada por la dimisión del Rector Ricardo Rivero y de no paralizar la actividad de nuestra Universidad. Pero es preciso recordar que tenemos a la vista múltiples retos tanto en el corto plazo, como es la adaptación a la LOSU, como en el largo plazo. Afrontamos, por tanto, el horizonte de un nuevo equipo que debería gestionar nuestra Institución durante los próximos años. Y no creo que se deba abordar este futuro de forma acelerada. Máxime cuando el actual equipo de gobierno puede seguir desempeñando sus funciones durante un periodo transitorio asegurando que la Universidad no se paralice y la mayor parte de los procesos de gestión sigan su curso".

Por lo tanto, se muestra partidaria de "que la comunidad universitaria debe disponer de un período de reflexión y trabajo sobre cuál quiere que sea su modelo de universidad de los próximos años, y esto no se puede hacer con un calendario tan ajustado. Desde mi punto de vista, el procedimiento electoral que se ha propuesto (tanto por el Rector en funciones como por la Junta Electoral) imposibilita de forma práctica esa reflexión y añade ciertas dudas y opacidad sobre el fin del proceso electoral que se propone".

Por todo ello, "después de valorar serenamente todas estas circunstancias os comunico que no tengo intenciones de presentar mi candidatura a Rectora de la Universidad de Salamanca. Quiero agradecer la multitud de muestras de afecto, apoyo y entusiasmo que he recibido estos días desde todos los sectores de la Comunidad Universitaria, y dar las gracias muy especialmente a aquellos que habéis compartido conmigo estas jornadas de forma más cercana".

Finalmente, apunta que "entre todos y junto a otras compañeras y compañeros, seguiremos defendiendo los intereses de toda la comunidad universitaria en los órganos colegiados para los que fuimos elegidos, haciendo lo posible para que nuestra querida Institución vaya por el camino que le corresponde como Institución Pública".