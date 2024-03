Nacho Martínez, ante el partido de Copa: “El Gernika es un equipo peleón, que compite muy bien”

Nacho Martínez, el entrenador del Perfumerías Avenida, y Silvia Domínguez, la capitana del equipo, han atendido a los medios de comunicación salmantinos en el denominado como Media Day antes del partido de cuartos de final de la Copa de la Reina, en el que se medirán al Gernika en Palacio de Deportes Carolina Marín (Huelva).

Equipo: "El equipo está bien, entrenando bien, con ilusión que es como hay que afrontar estas situaciones. Jugar el viernes es positivo porque ganamos un día más de entreno y eso siempre es positivo. El equipo está más asentado, tiene las cosas más claras. El mensaje que les intenté transmitir a las jugadoras lo han captado bien y lo intentan poner en práctica. Queremos que las jugadoras jueguen por sí mismas, es mucho mejor que la jugadora sepa el objetivo y lo que tiene que hacer".

Ánimo del equipo: "Es una parte en la que veremos donde estamos. Ojalá que estemos en lo más alto y eso nos de un empujón más para llegar a objetivos mayores. Son competiciones que hay que afrontar de inmedianto y después pasar al siguiente partido".

Jugadoras: "Todas al 100% , hemos ido recuperando a la gente y ahora tenemos a las 11 a disposición excepto Fas".

Rivales: "El Gernika tiene posibilidades de ganar, es uno de los que puede ganar. Es un equipo peleón, que compite muy bien y que tiene jugadoras, sobre todo las exteriores, que te pueden complicar el partido. Veo fuertes a los cuatro de arriba, pero puede a ver alguna sorpresa".

En Huelva: "Uno uno de los sitios que se ha ofrecido, que apoya al máximo al baloncesto femenino y lo lleva demostrando mucho tiempo".

Él, como entrenador: "He tenido la fortuna de estar en equipos que hemos ganado esta copa dos veces y he estado en otras competiciones. A partir de ahí lo que me hace es mucha ilusión participar en la Copa con un equipo como Avenida".

Afición: "Agradecerles que vayan a una competición que es la de las aficiones. Siempre se ha caracterizado porque las aficiones se involucran mucho. También hay ue agradecerles el esfuerzo que hacen. Huelva no está cerca y el esfuerzo es grande. Vamos a poner todo de nuestra parte para intentar sacar todos los partidos".

Partido Valencia: "Se afronta pensando en Gernika, y nada más".