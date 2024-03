La USAL forma al profesorado de infantil, primaria, ESO y FP en protección de datos y ciberseguridad

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad de la información y la privacidad en las aulas, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca y el Grupo de Investigación en Aprendizaje Mejorado Tecnológico (GRETEL) de la Universidad Ramón Llull - La Salle impulsan una nueva formación virtual titulada “Protección de Datos y Ciberseguridad en el Entorno Educativo: Herramientas para el Profesorado”.

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Security and Privacy in Academic Data management at Schools – SPADATAS”, financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, y persigue capacitar a los docentes en buenas prácticas de protección de datos y ciberseguridad aplicables en la educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional.

Los objetivos de la formación, enmarcada a su vez en el Programa Abierto de Formación del Plan de Formación Docente del Profesorado de la Universidad de Salamanca, incluyen el conocimiento de las nociones básicas de protección de datos del alumnado, la identificación de herramientas seguras para su uso en el aula, y el reconocimiento de vulnerabilidades en medios informáticos, entre otros aspectos cruciales.

Los contenidos abarcan desde la protección de datos en las aulas hasta la ciberseguridad a nivel usuario, preparando a los docentes para educar al alumnado en estas áreas vitales.

SPADATAS: competencias digitales y fragilidad de los datos

El proyecto SPADATAS se enfoca en el desarrollo de una comprensión completa sobre la fragilidad de los datos, adquiriendo competencias delineadas en DigiCompEdu en cuanto a la alfabetización de datos y su uso responsable dentro de la competencia digital.

El objetivo de SPADATAS es proporcionar, entre otros, comprensión y conciencia a las escuelas primarias y secundarias sobre lo que implica la toma de decisiones y la gestión basada en datos para una institución educativa; identificar los problemas relacionados con la fragilidad de los datos que surgen con la tecnología educativa actual y la gestión académica de datos; ofrecer herramientas y marcos para proteger la privacidad, seguridad y confidencialidad de los datos del alumnado.

En este sentido, el proyecto promueve la adquisición de conciencia sobre la fragilidad de los datos entre representantes, profesores y estudiantes, incentivando buenas prácticas en el tratamiento de datos y de datos personales. La Universidad de Salamanca participa en SPADATAS a través del Grupo de Investigación en Interacción y eLearning (GRIAL).