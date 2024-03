La bonita y dura historia de Juan Antonio con Salamanca: de Málaga a la capital charra para mostrar su arte

“Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”. O que se lo digan a Juan Antonio, un joven artista andaluz que ya tiene un vínculo muy especial con Salamanca, y más concretamente, con el barrio del Oeste.

Se trata de un artista que lleva dos años consecutivos participando en la Galería Urbana organizada por ZOES, la asociación del barrio. Un proyecto que comenzó en el año 2013 para transformar el barrio.

José Antonio es de Málaga y la primera vez que participó fue en el año 2022. “Conocí el proyecto por internet”, explica a SALAMANCArtv AL DÍA. “Yo soy muy friki de los concursos y ese año me puse a buscar como un loco, y encontré este que, a simple vista y tras informarme, me parecía muy interesante”, explica. Y decidió participar.

El viaje fue “una odisea”, recuerda. “Yo de Despeñaperros para arriba no había pasado nunca y el coger trenes, trasbordos, todo … iba asustado perdido”, recuerda riendo. Ya en Salamanca: primera y única parada, el barrio del Oeste.

“Como no había ido nunca llevaba el tiempo tan estructurado que no pude hacer nada más que llegar al barrio, dibujar y marcharme”, recuerda. Su primera obra fue una mujer llevando un cándil junto a la palabra: ilumíname.

Fue una visita a Salamanca express, breve pero intensa. Tanto que le sirvió para saber que volvería, y al año siguiente aquí estaba. “Me lo pasé tan bien, y estuve tan a gusto que supe que quería volver. Ya no solo fue con la organización, también con los vecinos que eran muy amables. Me hinché a comer de cosas que me traían, charlaban contigo, se preocupaban…”.

En la edición de 2023 volvió y no lo hizo solo. “Me llevé conmigo a un amigo para que conociera el proyecto y la experiencia”. En su segundo año participando se dibujó a sí mismo, de niño, con una maleta y la catedral y el puente de Salamanca de fondo. “Era mi regreso a la ciudad, a participar en el proyecto”.

En esta segunda visita vino con más tiempo. “Salí del barrio (ríe), y pude conocer Plaza España, pasear por el centro, conocer la ciudad”.

Un accidente truncó sus planes

Este año tenía previsto volver a Salamanca por tercer año consecutivo, pero un accidente le ha roto los planes. Recuerda que hace unos meses, “un amigo mío y yo veníamos de un evento, y en la carretera un camioncillo chiquitito invadió nuestro carril. Chocamos de frente. Tengo las piernas… varios huesos rotos, que para el golpe que fue al menos estamos vivos. Mi amigo estuvo costillas rotas y yo pues las piernas… sigo con muletas”, explica.

Como resultado se encuentra en plena recuperación y no puede participar en la próxima edición del mes de abril.

De la presente edición se enteró por el grupo de WhastApp de ediciones anteriores. “Puse que yo no podía asistir, pero un poco seco. Varios días después estaba con la espinilla de mi respuesta y me quedé medio así”, relata.

Por ello, y tras la relación y lo que significa para él Salamanca y este proyecto, tomó una decisión. “No sé si esto procede o no procede, pero cogí y les hablé para decirles el motivo por el que no podía ir. Les escribí”.

Enseguida recibió contestación por parte de ZOES, que se sienten muy agradecidos por este hecho y que le esperan en Salamanca, y en el barrio del Oeste con los brazos abiertos. Algo que Juan Antonio sabe y por eso lo tiene claro: volverá. “En cuanto pueda vuelvo. Hago la maleta y subo”, concluye.

FOTOS: Perfil de Instagram @jonibboydaes