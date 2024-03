El cambio de gestión en el Salamanca UDS, en conversaciones a la espera de una posible firma: Lovato seguirá siendo el dueño

Los contactos se han producido en los últimos meses y se ha pedido discreción a todas las partes para no dinamitar una hipotética operación

En el Salamanca UDS bajan las aguas revueltas a causa de un posible cese de la gestión por parte de Manuel Lovato a un grupo de empresarios, aunque el mexicano seguirá siendo el dueño del club y no abandonará el proyecto ni muchísimo menos.

Asimismo, los contactos se han producido en los últimos meses y se ha pedido discreción a todas las partes para no dinamitar una hipotética operación, por lo que hay cierta incertidumbre a la reacción del presidente tras hacerse público lo ocurrido. De hecho, miembros del proyecto han llamado a diferentes medios de comunicación en este periodo de tiempo para que no se publicase nada al respecto hasta que todo estuviese más claro para evitar desinformaciones. Dicho supuesto finalmente no se ha producido.

Entre tanto, la idea es que Manuel Lovato no tenga que llevar el peso en el presupuesto, sino que su ayuda sea aparte para mejorar el Helmántico o realizar algún refuerzo de mayor calado a nivel deportivo. Es decir, que sea una especie de "extra" a nivel monetario para unir fuerzas y dar estabilidad.

Por otro lado, Fede Blázquez, streamer y aficionado del Salamanca UDS, está siendo una pieza importante en las negociaciones, pero la realidad es que no ocupará un puesto como tal en el club -en caso de que la operación prospere-, puesto que no trasladará su residencia a la capital charra. Con respecto a Rafa Dueñas, su futuro es una incógnita total sin descartarse que siga, especialmente en caso de ascenso.

Además, tampoco hay 30 empresarios detrás del proyecto como se ha llegado a señalar, aunque sí que se ha hablado con numerosas empresas. Igualmente, ni hay un entrenador ni un director deportivo cerrados, tal y como ha podido conocer SALAMANCArtv AL DÍA por diversas fuentes.