“En el pregón daré mi visión de la Semana Santa desde mi experiencia"

Ana Hernández Martín, periodista mirobrigense y actual coordinadora de USAL TV, canal de la Universidad de Salamanca, es la pregonera de la Semana Santa de Salamanca 2024. Una profesional que trabajó durante años en Televisión Salamanca (actual RTVCyL), donde narró en numerosas ocasiones los desfiles profesionales de la ciudad.

“Para mí la Semana Santa es algo importante”, afirma. “Es la oportunidad de poder vivir y revivir, lo que fue un acontecimiento histórico, lo que es un misterio, lo que es una tradición histórica, artística, religiosa; es poder también expresar parte de lo que somos. Y bueno, también de compartir y manifestar públicamente la fe. El credo que comparten todos los cristianos, todos los católicos. Una historia que es mucho arte, tradición fundamentalmente familiar, que se transmite de generación a generación y todo eso le aporta valor”.

La Junta de Semana Santa la ha elegido como pregonera de este año por su amplia y profesional trayectoria, viviendo muy de cerca esta festividad. Cuando le comunicaron que era la pregonera “sentí una sorpresa muy grande, porque no era algo que me esperase”, recuerda. “Actualmente no estoy en primera línea, como estuve durante muchos años y fue una sorpresa, pero también es un grandísimo honor. Es todo un orgullo”, asegura.

Ana fue parte del equipo de profesionales que iniciaron las emisiones de la televisión local en la provincia de Salamanca en 1992 y hasta 2010 trabajó desde Salamanca para Televisión Castilla y León, donde se ocupó de la dirección y presentación de programas. En Televisión Salamanca se encargó también de los contenidos de Semana Santa y coordinó las retransmisiones en directo de las procesiones. “A través de mi trabajo como periodista, durante muchos años pude ver cómo evolucionaba nuestra Semana Santa, cómo crecía, cómo surgían las hermandades”.

Una etapa que recuerda con cariño. “Nos seguían miles de hogares, en Salamanca capital y también en la provincia. Lo que hacíamos era abrir como una ventana a la Semana Santa de Salamanca, permitíamos que pudiera conocerla y vivirla también a mucha gente que no puede salir a la calle. Era uno de los trabajos más gratificantes”, recuerda.

El pregón, “un encargo difícil”, ya lo tiene listo. “He querido aportar mi misión. Ha habido pregones y pregoneros brillantes, auténticas obras de arte. Lo que pasa es que cada uno tenemos que aportar nuestra visión; que no deje de ser una visión muy personal. Yo daré mi visión desde mi experiencia, desde como yo siento y lo que para mí es la Semana Santa, para compartir ese anuncio de la llegada de la Semana Santa con los salmantinos y salmantinas”, concluye.