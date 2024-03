Pilar Fraile, jefa del servicio de Nefrología: “El trasplante en vivo va a ofrecer mejores resultados”

La nefrología es “la especialidad médica que trata las enfermedades del riñón, los trastornos hidroelectrolíticos del equilibrio ácido base, la patología glomerular que afecta al riñón y la que ofrece las terapias renales sustitutivas; bien hemodiálisis, bien diálisis peritoneal o bien trasplante renal”. Así la define la jefa del servicio del Hospital de Salamanca, Pilar Fraile.

Durante esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades de Riñón, como cada 14 de marzo. La sensibilización e información es crucial para conocer las enfermedades relacionadas con los riñones. El diagnóstico precoz es fundamental, igual que el proceso de tratamiento y recuperación.

¿Por qué es tan importante la detección precoz?

La enfermedad renal siempre se llama es la epidemia silenciosa, muchas veces no producen síntomas hasta que muchas veces el filtrado colomerular no cae por debajo del 15%. De ahí su importancia, porque si la gente no tiene síntomas es muy difícil diagnosticarlas por la clínica y por eso insistimos. Es necesario hacer una prevención primaria y es necesario establecer cribados para población de riesgo en enfermedades que encima no producen síntomas.

Para ello, es fundamental ese trabajo en Atención Primaria.

Eso es. Cuando a nosotros nos llega ya el paciente con patología renal, nosotros no estamos en los centros de salud para hacer esos cribajes. Me parece fundamental que atención primaria establezca vínculos con nosotros, que lo estamos haciendo, que la relación sea estrecha y que se impliquen en esa prevención primaria y en esa remisión precoz nefrología para que podamos actuar.

Tras ese diagnóstico, llegan al servicio. ¿Cómo trabajan aquí?

Una vez que han pasado el cribaje y se les ha derivado a este servicio, tenemos consultas monográficas y el nefrólogo ya se encarga de citarlo. Así, con las exploraciones ganamos tiempo. Hay diferentes consultas dentro del servicio: nefropatía diabética, patología glomerular, una de hipertensión, riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica estadio 1 a 3. Otra de nefroecología, otra de lityasi renal, hay otras consultas varias y otra para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y otra más para los pacientes con patología cardiorenal a la vez que se ha atendido por un cardiólogo y un nefrólogo.

¿Cuántos profesionales trabajáis?

Ahora mismo somos trece facultativos y luego residentes hay ahora mismo cinco, pero ahora se aumentará el número de residentes porque hay dos por año. Pero se trata de un servicio multidisciplinar, donde hay personal de enfermería, el personal de enfermería que se ocupa de la unidad de Modialysis, de la consulta de trasplante renal, de la consulta de peritoneal, de la consulta de ERCA, personal en la planta de hospitalización que se ocupa de trasplante renal y de la planta de hospitalización de nefrología, otra unidad de diálisis agudos donde hay otro personal de enfermería escrito para todos los pacientes que ingresan y hay que hacerle diálisis, están ingresados y para preparar a los trasplantes y luego está el personal de enfermería que tiene las consultas.

Las donaciones en vivo, primordiales

¿En qué punto es necesario un trasplante de riñón?

El trasplante renal se contempla cuando el filtrado glomerular disminuye y se necesita terapia renal sustitutiva. En este sentido hay tres tipos: hemodialis, diálisis peritoneal o trasplante. Tradicionalmente lo que se hacía era que el paciente entraba en una de las dos técnicas y luego ya se derivaba trasplante. Nuestra intención es evitar el paso de la terapia renal sustitutiva y procurar que los pacientes ni siquiera tengan que pasar por ella y si están, que estén estudiados de forma que minimicemos el tiempo que tenga en que está la terapia renal sustitutiva y lleguen a trasplantarse cuanto antes mejor porque eso va a tener mejor supervivencia para ellos y por supuesto mejor calidad de vida.

¿Es muy complicado encontrar un donante?

En la actualidad el perfil del donante es varón de 60 años que ha fallecido por un accidente cerebrovascular con lo cual en ocasiones es hipertensión y en ocasiones es diabético. Es verdad que hay mucha donación porque España es un país generoso por naturaleza, pero para poder seguir aumentando el trasplante tenemos que contemplar cada vez más la posibilidad del trasplante renal de donante vivo, porque va a ofrecer mejores resultados y encima el trasplante renal de donante vivo va a permitir seguro que la gente no tenga que pasar por diálisis.

Para los posibles donantes vivos, ¿se puede vivir con un solo riñón?

Sí, es decir, de forma general. Hay que tener en cuenta que somos muy estrictos y que nuestro objetivo no es quitar un riñón a una persona para ponerse, sino que somos muy estrictos en la selección de los. Nos cercioramos mucho de que es un proceso seguro porque queremos dar oportunidades al receptor: en primer lugar, queremos asegurar la salud de los donantes y no ponerla en peligro. La sociedad tiene que concienciarse porque muchas veces tendemos a pensar ‘bueno, espero a ver si viene un cadáver’, en vez de pensar en la opción de vivo y que va a ser mucho mejor.