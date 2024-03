Las cuentas de Castilla y León se someten este martes a su primer examen con tres enmiendas a la totalidad

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, el segundo elaborado por el Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León, se someterá a su primer examen este martes, 19 de marzo, con el debate de las enmiendas a la totalidad que han registrado los tres grupos en la oposición, Socialista, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto (Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y Francisco Igea, en concreto).

A las tres enmiendas de devolución al proyecto de presupuestos de 2024 -Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2023- se suman otras dos enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que han registrado en este caso los grupos Socialista y Mixto (de nuevo de Fernández e Igea), ya que UPL-Soria ¡Ya! ha apostado en este caso por presentar enmiendas parciales.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, es el único parlamentario de la oposición que no ha enmendado en su totalidad ni las cuentas de 2024 ni el proyecto de Ley de Medidas, que intentará modificar a través de enmiendas parciales.

El debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 y del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas tendrá lugar este martes en sesión vespertina (comenzará a las 16.30 horas) con un turno de 20 minutos para la presentación de ambos proyectos por parte de la Junta.

A continuación será el turno de los respectivos debates agrupados de las enmiendas a la totalidad presentadas los tres grupos enmendantes a razón de esos 20 minutos iniciales a favor de las enmiendas, al que seguirán otros 20 minutos de los partidos que se muestran en contra (PP y Vox) con otros 10 minutos para las réplicas y las dúplicas.

Este guión de 20 y 10 minutos se aplicará en concreto para el Grupo Socialista, el primero en intervenir, y para el Grupo Mixto, el tercero, mientras que el Grupo Parlamentario UPL-Soria 'Ya', el segundo, dispondrá de la mitad de tiempo (10 y 5 minutos) ya que sólo enmienda las cuentas y no la ley de Medidas.

El pleno del martes 19 concluirá con un turno de 5 minutos para la explicación de voto de los procuradores que no hayan votado de la forma anunciada por el portavoz de su Grupo Parlamentario, en este caso el procurador de Por Ávila.

El proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2024 asciende a 14.562 millones y crece un 5,45 por ciento con respecto al de 2023, lo que le sitúa como unas cuentas "récord" y, por lo tanto, "el más elevado de la historia autonómica", como destacó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 22 de febrero, cuando presentó los detalles del presupuesto.

"No son los presupuestos adecuados"

El Grupo Socialista sustenta su rechazo a las cuentas de 2024 en el hecho de que el presidente de la Junta "se queda en el bolsillo" con 350 millones de euros que no invertirá en los ciudadanos de Castilla y León y en el convencimiento de que "no son los presupuestos adecuados" para la Comunidad porque no abordan el reto demográfico y la lucha contra la despoblación ni apoya a los pueblos.

A esto añade que son unos presupuestos "profundamente marcados por una ideología extremista y antieuropeísta" que van a colocar a Castilla y León "al margen de la Agenda 2030" y que van a "destrozar" estructuras como el Diálogo Social.

Y en la argumentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas, los socialistas lamentan que la Junta no aproveche "adecuada y correctamente" el dinero que llega por el modelo de financiación autonómica y acusan al PP cercenar la capacidad de gasto de la Comunidad "con hechos tan graves" como el rechazo en el pleno del Senado del 6 de marzo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha afeado que el proyecto de presupuestos ha llegado "seis meses tarde" y ha considerado que no va a resolver los problemas de la provincia de Soria ni de sus habitantes. "Son unos malos presupuestos para Castilla y León y, todavía más, son unos malos presupuestos para Soria", ha zanjado Ceña que ha recordado también que en las cuentas de 2023 su partido presentó 123 enmiendas que fueron rechazadas en su totalidad por PP y Vox, mientras que el Partido Socialista se abstuvo.

Su compañero de bancada, el leonesista Luis Mariano Santos, ha tildado el proyecto de presupuestos de 2024 como "una oportunidad perdida" para poner fin a los desequilibrios territoriales entre las provincias de Castilla y León.

En el caso del Grupo Mixto, Pablo Fernández sustenta la enmienda a la totalidad en que el proyecto de presupuestos no aborda "los problemas esenciales" de la Comunidad Autónoma. "No son unos buenos presupuestos, a pesar del mantra que está vendiendo el Partido Popular y de Vox", ha aseverado el de Unidas Podemos que ha augurado que las cuentas de 2024 van a ser "absolutamente ineficaces" y "del todo inanes, para solucionar los múltiples problemas de esta Comunidad.

Por su parte, Francisco Igea ha criticado, a modo de ejemplo de su rechazo a las cuentas de 2024, la reducción del presupuesto en Atención Primaria y ha ironizado además sobre la "medida estrella del teleclub" con la que se van a financiar a los bares con 250 euros al mes. "Después de treinta y cinco años de Gobierno del Partido Popular y de despoblación, lo único que se nos ha ocurrido es esto. Es un despropósito absoluto", ha sentenciado.