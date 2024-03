Recorro, com regularidade, ao pensamento do mestre Alejandro Jodorowsky para traçar as minhas narrativas que alguns dizem poéticas. Procuro apenas sintetizar pensamentos e conclusões que me ajudem e também aos outros a seguirmos em frente. A vida, como sabemos, é uma grande lição que devemos aprender e apreender enquanto andarmos no caminho. Jodorowsky interpreta-a de forma magistral. Torna simples o que vemos complexo. Ajuda-nos a ver melhor.

Por isso o admiro tanto. Cito-o, outra vez, sempre a propósito: “Quando chegares ao final do caminho, irás dar-te conta que a meta és tu.” Sim, na verdade a meta somos nós. E tudo é assim, simples. Como sabemos, o caminho é duro. Mas não o é a todo o tempo. Tem luz e sombras. Tristezas e alegrias. Subidas e descidas. Coloca-nos à prova. Faz-nos superar obstáculos. Ajuda-nos a crescer. Evoluímos. Metamorfoseamo-nos. Desejamos chegar à meta, a nosso objectivo primordial.

Percorremos caminhos, subindo e descendo montanhas. Andamos em passo acelerado. Outras vezes vamos mais devagar. Paramos. Voltamos a avançar. Caímos. Levantamo-nos. Passamos por tantas coisas, boas e más. Desejamos chegar à meta. Vamos chegando à meta na exacta medida do reforço da nossa experiência. A juventude vai-se esfumando, o envelhecimento vai-nos abraçando.

Vamos chegando. Vamo-nos dando conta que a meta somos nós e todas as transformações que em nós ocorreram durante o caminho. A vida é isto. É a nossa transformação com base nas ferramentas que vamos encontrando na viagem. A vida é curta. Ou talvez não seja. Tem o tempo que nos foi destinado. Aproveite-lo. Sim, a meta somos nós. Quando chegarmos junto ao homem da barca para a travessia sem regresso, devemos estar prontos ou talvez não. A vida é uma coisa extraordinária e a meta somos nós. Aproveitemo-la!