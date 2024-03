Lío en el fútbol base: un equipo del Villares de la Reina hace una sentada por el enfado de los padres ante "asuntos oscuros" del club

Los progenitores han lucido una pancarta en señal de protesta "por la gestión" y la situación no es nada positiva a nivel interno

Lío en el fútbol base. Los jugadores del Alevín A del Villares de la Reina han hecho una sentada en su partido de Liga contra el CD Guijuelo, dado que los padres están muy enfadados con el club por los "asuntos oscuros" que existen. Asimismo, los progenitores han lucido una pancarta en señal de protesta "por la gestión" y la situación no es nada positiva a nivel interno.

De este modo, tal y como cuentan algunos familiares a SALAMANCArtv AL DÍA, el conflicto es el siguiente: "Hay varios motivos como el despido de un entrenador al que ha cesado la Junta Directiva por unas supuestas discrepancias, pero hay asuntos oscuros. Estamos hartos y los niños se han quedado sin entrenador a mitad de temporada, por lo que han salido con camisetas en apoyo a él y también han hecho una sentada".

"En el club de Villares hay cosas muy extrañas, ya que nadie da explicaciones de nada. No sabemos al lugar al que va el dinero porque no da para todo y la temporada es muy movida. No son solo cosas del Alevín A y necesitamos visibilidad para ver si el club reacciona para darnos explicaciones. Mucha gente ha salido tarifando y solo quedan las dos mismas personas de siempre en el club, por lo que acabará desapareciendo si todo sigue así", han indicado a este medio de comunicación durante el fin de semana.