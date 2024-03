¿Es Cristo el que nos saca a la calle o somos nosotros? La reflexión de Tomas Gil en su esperado pregón de la Semana Santa

El Teatro Calderón ha llenado su patio de butacas en la noche de este sábado para vivir el esperado pronunciamiento del Pregón de la Semana Santa 2024 de Peñaranda, protagonizado por el sacerdote peñarandino Tomas Gil Rodrigo.

Durante la presentación, el presidente de la Hermandad de Cofradías, Moises Pérez, aseguraba que “pido a las nuevas juntas de gobierno que vivan en hermandad. Que en semana santa no solo busquemos el buen desfilar, buscar identificarnos con lo nuestro, con el estilo castellano y austero, no entremos en copias. Solo así podremos conseguir que la Semana Santa sea Bien de Interés Cultural”.

Tomas Gil, por su parte, explicaba que “cuando algo se prepara tanto es porque es muy importante, y la Semana Santa lo es. Nuestra tarea es servir a la parroquia, la sociedad y el señor…tenéis que ayudarnos las cofradias a adentrarnos en los actos, las procesiones y la fe”.

Gil asegura que “los cristianos nos tenemos que preparar, que no todo vale. Eso se vera reflejado en cada procesión, que no es otra cosa que salir a la calle, salir al mundo” y añadía que “hoy no salimos a invadir las calles, el mundo, sino para ofrecer a Jesus”.

¿Es Cristo el que nos saca a la calla o somos nosotros los que lo sacamos? Creo que es lo primero….vosotros sois los que acompañáis a Jesús en las calles. La imagen mas importante sois vosotros, al hermano que acompañáis. Sois la belleza de Jesús” detallaba Tomas.

Tras ello llegaba el esperado momento de la entrega de trofeos del XXI Premio Nacional de Poesia, entrados a sus ganadores, Juan de Molina y Javier Alonso como Accésit.

La música a cargo del grupo salmantino Quartetto ha puesto el broche a la noche.