Mañueco, sobre la amnistía: "Es la corrupción política y moral más grande vivida por el país en toda nuestra historia"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la amnistía es la "corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en toda nuestra historia".

Lo ha hecho en su intervención en las Jornadas 'Diputaciones, Cabildos y Consells: Por un futuro en igualdad', organizadas por el PP en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, antes de la clausura que ha corrido a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, Fernández Mañueco ha nombrado a Castilla y León y Ávila como lugares "cargados de historia" y "una tierra tan leal con España", donde se celebran estas jornadas, que casualmente han coincidido "con uno de los actos más infames como es la aprobación de la Ley de Amnistía".

Por eso ha querido hacer un llamamiento a todo el poder local de Castilla y León y de España para "levantar la voz" y decir "no a la impunidad, no a la desigualdad y no a los abrazos de Sánchez con sus socios separatistas radicales y desleales".

Nosotros, ha señalado, "defendemos la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la democracia, la Constitución y la unidad de España".

En su discurso, el a su vez presidente regional del PP también ha hecho referencia a los tres años que se cumplen de la "infame moción de censura" que el secretario del Partido Socialista de Castilla y León presentó "por orden de Sánchez y con instrucciones de Ávalos", ha señalado, en la que "no sabemos quién tenía más interés", si el presidente del Gobierno o el hoy integrante del Grupo Mixto en el Congreso.

Mañueco ha afirmado también que "quien calla otorga", al hacer referencia a la pregunta recientemente al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de si él también había recibido por esas fechas la llamada de Ávalos y no recibir respuesta. "Lo que me quedó meridianamente claro es que el Partido Socialista está carcomido por la corrupción", ha dicho.