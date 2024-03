Jehu y la duda de su futuro en el Salamanca UDS: "Me gustaría quedarme mucho tiempo más, no sé si como entrenador o como una persona corriente"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado el estado de su equipo antes medirse al Cristo Atlético tras quedarse a 9 puntos del líder.

Semana dura: "Ha sido opuesta a la anterior, pero es parte del fútbol. Hay irregularidad y nos afecta el empate porque es un resultado negativo. ¿Decepción? Los partidos se juegan hasta el último momento".

Ser primero: "Ha habido un punto de la temporada en el que nos hemos mentalizado del partido a partido. El día del Santa Marta veremos en qué posición estamos. Hay que recuperar puntos, ese es el objetivo realista. Ya no depende de nosotros el objetivo. Trabajamos igual que siempre".

Motivación: "Por supuesto que es un debe del cuerpo técnico, jugadores y todo el mundo. Es la etapa más dura porque todo el mundo se juega algo".

Alineación indebida: "No me toca a mí decir eso. No va de mercer esto, la regla es clara con lo que reclamamos".

Bajas: "Galván y Espina están con molestias. Veremos su situación para la fecha de volver. No hemos visto necesario que se haga público el parte médico, es decisión interna del club. ¿Descartados? Es poco probable. El que quiera llegar primero, bien. Si hay algo, lo diremos. Lo que tenemos en la plantilla te puede cambiar el partido".

Cristo: "Seguramente haya una mayor motivación. Es un rival de jerarquía y es un plus para cualquier jugador".

Cambios: "Como equipo estuvimos mal y la segunda parte fue espesa. Como equipo estamos todos trabajando. ¿Amaro y Mati? Hay muchas lecturas de ese gol, no hicimos una buena segunda mitad".

Manuel Lovato: "No he tenido oportunidad de hablar con él. Pregúntale a él por qué no hemos hablado. Mi opinión no la diré en público. Manuel tiene muchos negocios y situaciones. Seguro que no ha tenido tiempo, no hay mayor problema. ¿El culpable? Hay muchas cosas que no sabemos de cómo funciona el club... no me gustaría hablar por hablar. Lo que me gustaría es ganar el domingo y que el equipo ascienda. Prefiero centrarme en lo que me toca. ¿Subir a Primera? Han pasado seis años, no me eches uno más. El PSG ha buscado ser campeón y no le ha salido".

Futuro: "¿Ascenso? No me compliques, ya veremos lo que pasa. Soy muy feliz en Salamanca y me gustaría quedarme mucho tiempo más, no sé si como entrenador o como una persona corriente".