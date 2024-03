Agustín Rodríguez es desde este pasado miércoles el alcalde de Doñinos de Salamanca. Alcaldía que asume gobernando en minoría con sus otros dos compañeros del PP; en la oposición, 5 concejales de Cs, dos del PSOE y uno de Vox. Fue el único grupo que presentó candidatura en el pleno extraordinario para elegir nuevo alcalde, tras la dimisión del anterior, Manuel Hernández, y el equipo de Gobierno de Cs. “Desde que se conoció la noticia, yo tenía claro que al pueblo de Doñinos no lo íbamos a dejar tirado, ni yo, ni mis compañeros ni mi partido”, afirma.

“Asumimos la Alcaldía por responsabilidad sabiendo de la dificultad de gobernar en minoría”, asegura Agustín Rodríguez, que añade que “lo intentarán hacer desde el diálogo con el resto de concejales del Ayuntamiento, escuchando las propuestas y trabajando para sacar adelante proyectos para que mejoren la vida de nuestros vecinos”. Ese es su objetivo y “nuestro compromiso seguirá siendo dotar a Doñinos de los servicios e infraestructuras necesarias”.

Un diálogo que será con todos los concejales, asegura, “tanto con Ciudadanos, como con Vox y PSOE; todo lo que sea para bien para nuestro pueblo”, porque “entendemos que con acuerdos se puede gobernar y ese va a ser nuestro objetivo y nuestro trabajo”.

Sobre la dimisión del alcalde y concejales de Cs, que aseguraron que “la oposición no nos ha dejado trabajar y nos hemos visto obligados a dimitir por el bien del municipio para que los proyectos pendientes no se frenen y salgan adelante”, el nuevo alcalde asegura lo contrario. “Cs no nos ha tendido la mano, por decirlo así. Ellos desde un principio quisieron gobernar en minoría y no han querido contar con nosotros para nada” y “el mayor problema que ha habido es que en tiempo y en forma no se han transmitido las cosas, por el ocultismo que tenían; no se podían valorar, por eso, ha habido temas que han tenido que volver a debatirse por segunda vez”, subraya.

Entre las primeras prioridades o proyectos del nuevo equipo de Gobierno, Rodríguez señala que “lo primero es sacar presupuestos; los tenemos ya elaborados, ya que hemos estado reunidos durante 4 días todos los partidos, por lo que falta aprobarlos y trabajar sobre ellos. Y luego lo que vaya surgiendo en el día a día de un pueblo”.

Entre los planes importantes que están pendientes, alude a “un proyecto que está contemplado y que no ha sido ejecutado en estos últimos ocho años y vamos a intentar ponerle ya fin, como es el colector de Ciudad Jardín. Es ya un tema de salubridad para los vecinos que viven en esa urbanización; está contemplado, presupuestado, proyectado y vamos a ver si lo podemos ejecutar”.

Los tres ediles del PP acaban “de aterrizar”, como dice el nuevo alcalde, y comienzan el reto de gobernar en minoría en esta nueva etapa del Ayuntamiento de la que quedan más de tres años de legislatura. El próximo pleno no quieren demorarlo mucho, pero hasta después de Semana Santa no será posible llevarlo a cabo.