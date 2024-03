¿Quién sabe de fútbol?

El 14 marzo de 2017,escribía en “esfutbol.net”: ¡Quiero saber de fútbol…! O sea, públicamente ya aceptaba que yo no sabía de fútbol, aunque sí que entiendo de muchos aspectos del juego. Sin embargo, me sigo encontrando con bastantes “impertinentes” que aseguran del fútbol que ya está todo inventado. Pero aseguro, eso sí, que “Nunca aprendí de un hombre que estuviese de acuerdo conmigo” como aseguraba Robert A. Heinlein.

Las reglas del fútbol, históricamente, han cambiado con normas que, con la visión actual, nos parece mentira que no estuviera legislado. De lo que conocemos en la actualidad, poco o nada tiene que ver con el que se fundó en un pub de Londres en 1863. En realidad, se producen cambios todas las temporadas, pero más bien se ajustan criterios de aplicación de las Reglas existentes, y no se profundiza en incorporar normas sustanciales que supongan auténticas novedades y mejoren el fútbol de manera definitiva. Al fin y al cabo, han transcurrido 160 años de historia futbolística. Pero, con todo, nada es definitivo en la evolución del fútbol.

Tomado de (Javier Mercadal, 4. abril.2023) aseveramos que la evolución del rugby al fútbol tuvo que aportar una serie de distinciones, partiendo de 14 reglas fundacionales. Entre las normas citadas, significar que hubo un tiempo que el fútbol no tuvo porteros, y el guardameta se incluyó en 1871; en 1992 el balón no podía ser cogido con las manos por el portero cuando provenía del pase de un compañero; incluso el portero no podía retener el balón más de seis segundos (1997).

Dudo que muchos sabihondos del fútbol sepan que en el fútbol inicial las porterías no tuviesen larguero, cuya norma obligatoria se introdujo en 1882. Años antes, en 1866, se había utilizado una cinta para delimitar a qué altura el gol era válido. O sea, el fútbol se ha ido inventando gradualmente y sus normas se han ido adaptando y aplicando muy poco a poco. Por eso, es muy difícil asegurar que ya está todo inventado en el fútbol, cuestión que nunca aceptaré porque certificaría un inmovilismo paralizante.

Y apunto otra serie de Reglas con las que el fútbol evolucionó:

1881: se introduce la figura del árbitro. Además, se recoge por primera vez los conceptos de amonestación por conducta antideportiva o expulsión por conducta violenta.

1891: se introduce el penalti por mano o falta a menos de 11 metros de la línea de gol.

1897: se recoge por primera vez el número de jugadores (11) y la duración del partido (90 minutos).

1902: se instaura el área con las medidas actuales.

1912: el portero solo puede coger el balón dentro de su área.

En 1932 las reglas del fútbol fueron reescritas en su totalidad. Las modificaciones que se habían ido realizando año a año habían distanciado al deporte del rugby casi por completo, creando un juego nuevo que necesitaba de un reglamento ad hoc. En 1997 se volverían a reescribir, siendo el documento saliente el mismo que se utiliza en la actualidad, con ligeras variaciones. Todos los años, la IFAB se reúne para modificar aquellas reglas que considera confusas, obsoletas o entiende que van contra el espectáculo.

Por supuesto, estas muestras de evolución del juego del fútbol no pararán y, consecuentemente, las tácticas, los sistemas y las estrategias variarán siempre en función del cumplimiento de las Reglas aprobadas. Por eso, también estoy en contra de ponerle excesiva literatura a las Reglas redactando protocolos de los protocolos que ya habían sido protocolizados.

Próximamente, en este mes de marzo se incorporarán nuevos criterios y pautas que formarán parte del Reglamento. Y generarán situaciones nuevas hasta ahora no contempladas en el fútbol. Pero me temo que sean cuestiones poco sustanciales, de hecho ya se anuncia que FIFA no aceptará el uso y aplicación de la “Tarjeta Azul” para las expulsiones temporales.

Pero el reto está ahí, ¿Quién sabe de fútbol para conseguir normas más simples y dinámicas para el futuro?