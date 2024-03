“No se está escuchando a quien realmente está en el día a día de la educación, y esto es grave”

José Federico Martín Mata es el presidente del sindicato CSIF en Salamanca, quien lleva en el cargo desde el año 2016. Con él hablamos sobre la situación que está viviendo la educación en Salamanca en la actualidad, leyes, conocemos las reivindicaciones del profesorado y explica qué esperan desde el sindicato de cara a un futuro cercano.

¿Cómo se encuentra la educación en estos momentos?

La educación tiene un problema estructural grave y es la falta de un estatuto docente, un acuerdo nacional, dos cosas que regulen un poco todo el sistema. Hace falta un consenso en torno a una ley educativa que nos permita una permanencia en el tiempo de esa ley para que, en torno a un consenso, seamos capaces de mejorar la educación. Entonces, por un lado lo primero que hace falta pues es un consenso general en torno a la normativa que rija la educación. Y en cuanto al profesorado, las circunstancias en el aula, etc. nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo un estatuto docente que permita pues esa relación en el aula que al fin y al cabo es lo más importante de la educación.

¿Y más concretamente en Salamanca?

En Salamanca dentro de esos condicionantes estructurales, la educación funciona bastante mejor que la media. Es evidente que hay una mayor preocupación social, una mayor corresponsabilidad por parte de todos los agentes sociales, hablamos del profesorado, pero también hablamos de los padres y de la sociedad en general. Y esto en Salamanca lo sentimos todos. Salamanca es una ciudad pues muy imbuida de cultura, de educación. La universidad influye mucho, las universidades influyen mucho en la vida de los ciudadanos y aquí hay una preocupación especial que hace que la educación en Salamanca sea mejor que la media. Me atrevería a decir que incluso mejor que la media de Castilla y León. Hay muchas cosas mejorables, sobre todo de carácter estructural, pero bueno, el funcionamiento aquí sigue siendo mejor que la media. El profesorado salmantino es un profesorado especialmente concienciado, es con un amor propio, más desarrollado que en otros sitios, con una preocupación por ejercer su tarea día a día, a pesar de las dificultades.

¿Qué necesita el profesorado?

El profesorado lo que quiere es estabilidad en lo contenidos, en los modos en los que pueden desarrollar su tarea. Las leyes lo que hacen es que haya incertidumbres, como ha venido sucediendo en estos últimos años de implantación del alumno, donde el profesorado empieza el curso sin saber qué y cómo va a tener que evaluar. Esto ha sido un despropósito en toda regla y esta incertidumbre no solo genera insatisfacción en el profesorado, genera insatisfacción en los padres y en la propia administración educativa que muchas veces no sabe o no es capaz de adaptarse a los cambios. Esto es algo que evidentemente hay que evitar a toda costa. Luego, con respecto al día a día, el profesorado echa en falta tener un ratio de alumnos más bajo. Lo que la sociedad demanda en este momento es una educación más individualizada que permita hacer que en el centro educativo se desarrolle todas las potencialidades, todas las capacidades del alumnado. Y para eso hay que individualizar mucho más la educación, ¿Cómo? Reduciendo el número de alumnos al que atiendes la producción famosa de ratios en la que todos los expertos coinciden en que a partir de 15 alumnos esa individualización se pierde exponencialmente. Para individualizar esa actuación en clase el profesorado necesita más tiempo, para preparar esas clases y menos tiempo de docencia directa. Antes el profesor lo que tenía era que saberse la materia y contarla. Ahora el profesor lo que tiene es, además de saberse la materia, saber contarla atendiendo las características de cada uno de sus alumnos para que todos ellos sean capaces de interiorizarla. El trabajo es exponencialmente mayor. Por tanto, la sociedad está pidiendo al profesorado una serie de tareas, pero las administraciones no les está dando ni el tiempo, ni los medios, ni la reducción de alumnos en clase suficiente como para que las pueda hacer, y eso sí genera cierta ansiedad, frustración en el profesorado de hoy.

En este sentido, ¿hace falta más contratación de profesorado?

Sí, estamos pidiendo una reducción en el número de alumnos y una reducción en el número de horas de docencia directa, y esto se tiene que traducir en un mayor número de profesores para atender al mismo volumen de alumnos. Sin un mayor número de profesores, esto nunca se va a poder llevar a cabo.

¿Qué espera CSIF de cara al próximo curso escolar?

Lo primero que nos gustaría es que hubiese mucha más negociación tanto a nivel nacional como a nivel regional. Cada vez se nos está excluyendo del debate a la comunidad educativa y a los representantes del profesorado. Necesitamos que las administraciones establezcan más foros de debate y también foros de negociación sobre la educación. Sobran imposiciones que las tenemos y las tenemos continuamente, falta diálogo, falta debate. Como muestra, por ejemplo, el tema de los móviles en los centros educativos. Estos días hemos estado con ese tema y al final se nos impone y hay centros que ya habían tomado sus medidas. No se les ha escuchado. No se ha escuchado a los docentes. No se ha escuchado a los centros. Simplemente de repente se reúnen allí y como estamos en campaña política permanente, aparecen y deciden que no se usan los móviles en los centros educativos. No sé si la decisión es buena o mala, lo que sí tengo claro es que está tomada a espaldas del profesorado y de sus representantes. No se está escuchando a quien realmente está en el día a día y esto es grave, y es una de las cosas que nosotros esperamos tanto del gobierno central como de la Junta, que se escuchen más. Hay que poner encima de la mesa de negociación, encima de la mesa sectorial, hay que poner las condiciones reales en las que el profesorado ejerce su labor, hay que hablar de horas, de ratios, de medios, de formación del profesorado, de las condiciones laborales en el profesor. Deberíamos abordar en las mesas sectoriales y en foros de debate cuáles son las fortalezas de nuestro sistema, cuáles son las debilidades, qué cosas hay que hacer para mejorar eso. Y ahora en Castilla y León esperamos que esto se produzca, aunque nos tememos que la trayectoria que vamos viendo últimamente es que cada vez si nos imponen más cosas, de una forma poco limpia, poco clara y además de forma equivocada porque esto es así. Si el profesorado no siente que se le escucha al final este mayor nivel que tenemos, esta mayor responsabilidad por parte del profesorado, esta preocupación social se va a ir perdiendo y nuestros resultados van a ir a peor.