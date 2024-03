Galván y Espina no entrenan en el Salamanca UDS; Jehu repite once y el abogado de la reclamación está presente en Las Pistas

El mexicano no se ha dejado ver por el césped, mientras que el español sí lo ha hecho e intentará llegar a Almazán la semana que viene

Martín Galván y Pablo Espina no han entrenado con el grupo en el Salamanca UDS. Sin embargo, el mexicano, que no se halla al 100% tras probarse en los días previos, no se ha dejado ver por el césped, mientras que el español sí lo ha hecho e intentará llegar a Almazán la semana que viene.

Por otro lado, Jehu ha ensayado con el mismo once de los últimos partidos y habrá que ver si decide mantenerlo o realiza algún cambio, aunque la realidad es que dispone de pocos efectivos del primer equipo por las lesiones de dos de sus mejores futbolistas.

Entre tanto, el abogado que ha hecho las gestiones pertinentes para reclamar la alineación indebida del Villaralbo ha estado presente en Las Pistas. Es argentino y se llama Eduardo, mientras que trabaja también con otros clubes y es conocido de Manuel Lovato.