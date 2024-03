Fernando Alonso

“A veces no se da valor a ciertos resultados”, dijo este fin de semana… Y creo que no es la primera vez que señala algo así.

Yo, que no vi la carrera, me enteré del resultado y, lo primero que pensé es: lo volvió a hacer.

La verdad, siempre me ha llamado la atención mi medio paisano por ser tan bueno en lo suyo… y por ser tan suyo.

Incluso, por ese asunto quijotesco de la mala suerte que parece ir asociada con las y los pilotos españoles; siendo uno de los mejores, ha vivido varios momentos equivalentes al “arranca, Carlos”; vamos, que no hubiera sido tan raro que tuviera algún campeonato más, pero eso es lo que lo hace no sé si más grande o, simplemente, grande, uno de los más.

Hoy, nadie discute que es un excelente piloto, por encima del coche, sea este el que sea… Y que disfruta eso, pelear lo que puede pelear, dar sorpresas, estar al acecho de esa posible victoria 33, tan cercana y lejana a la vez. Y de “darle valor” a ciertos resultados.

Tengo un poema en el que digo que me gusta el bando de los perdedores… La verdad es que hay muchas maneras de serlo y la de mi casi “tocayo” de cumpleaños (él es del 29 de julio; yo del 31, como Harry Potter) me parece una admirable: reinventarse una y otra vez, volver a hacer méritos, a demostrar que no tiene nada que demostrar, que el camino es lo que merece la pena, también si se recorre a más de 300 km/h; de alguna manera, lo más lógico que hiciera alguien que ya tiene la vida resuelta sería dejarlo... Y él no claudica.

No creo que los deportistas –ni quienes actúan, escriben o desarrollan cualquier actividad, digamos, pública– tengan que dar ejemplo de nada –que sean ejemplo no es algo que dependa de ellos–; tampoco creo que tengan que justificar sus decisiones, opiniones…

Dicho esto, cuando por mostrarnos que son tan buenos en algo nos fijamos en ellos, en el todo, en lo que hacen y en el contexto, a lo mejor, en vez de pensar en esa ejemplaridad, podemos, simplemente, analizarnos a nosotros mismos y ver si algo de eso que nos llama la atención está, o no, en nuestra vida.

Y disfrutarlos, y ya.

