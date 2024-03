Carbayo arremete contra Sánchez y su Gobierno: "El dinero de todos se va en festejos guarrindongos y pilinguis, en apartamentos, en viajes y en ayuditas"

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha denunciado este jueves "el trato discriminatorio con la provincia por parte del Gobierno de Sánchez", a quien le ha pedido que "la deje de poner en riesgo". Así lo ha asegurado acompañado por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, y secretaria ejecutiva del Agua del PP, María González Corral, durante el acto de la ‘Ruta por la Igualdad’ que se ha celebrado en Salamanca.

Durante su intervención señaló que, a pesar de que la Constitución recoge la igualdad entre españoles y territorios, "con este Gobierno socialcomunista es necesario reivindicarlo" después de 45 años de democracia. “Pedro Sánchez se lleva por delante los principios más esenciales de nuestra democracia”, ha apuntado. En base a ello, ha acudado al presidente del Gobierno de seguir presidiendo el Ejecutivo “sea como sea” sin que le importe saltarse cualquier norma y principio. “Un gobernante y cualquier persona tienen que tener decencia. No puede gobernar a cambio de cualquier cosa”, ha puntualizado.

En este sentido, ha recordado que Sánchez "sacó a la calle a violadores y ahora quiere sacar también de la cárcel o dejar impunes los delitos de personas que pusieron en grave riesgo la convivencia de todos los españoles, incluidos los delitos de terrorismo. Esto lo hace porque necesita un puñadito de votos para seguir de presidente; es un sinvergüenza y se ríe de nosotros”, añadió. El presidente provincial del PP también ha denunciao que Bolaños "reconoce que lo que están haciendo está en contra de lo que quieren y piensan la gran mayoría de los españoles, pero que lo hacen por nuestro bien. Si quieren hacer algo por nuestro bien, que se vayan”, ha añadido Carbayo.

Con estos hechos, García Carbayo ha asegurado que para Sánchez "hay españoles de primera, que son sus socios independentistas, y españoles de tercera, que son los demás. Esta es la realidad que impone un Gobierno que a la par se descompone por la corrupción y la golfería generalizada en los ministerios socialistas, la España de las comisiones y de los festejos guarrindongos a los que se apuntan un día sí y el otro también los prebostes del PSOE. Les va esa marcha, la de llenarse los bolsillos, con fondos europeos, con los presupuestos del Estado, con todo lo que pillen. Es un pillaje sistemático de unos mangantes sin escrúpulos, que se extiende por toda la Administración socialista”, ha agregado el presidente del PP salmantino.

Carlos García Carbayo también ha señalado que "el dinero de todos se va en apartamentos, en pilinguis, en viajes, y en ayuditas de miles de millones a sus amigos independentistas, a quienes no les basta con dejar en la calle, sino que también les llena la cartera mientras que a la provincia de Salamanca ni siquiera le devuelven lo suyo y paralizan los proyectos en marcha".

“Pedro Sánchez nos pone en peligro”, añadió. En relación con este aspecto, agregó que los salmantinos llevamos años reclamando la recuperación de las conexiones ferroviarias con Madrid, el mismo tiempo que los socialistas llevan mintiendo a la provincia.

“Empezó Ábalos diciendo que no había demanda, después el jefe del Gabinete de Sánchez quien, aprovechando las elecciones, dijo que se repondrían cuando hubiera trenes y se estudiaría la quinta demanda y Puente dijo que nos iba a traer trenes usados de Vigo y que nos ahorrásemos la concentración que llenó la Plaza Mayor, a pesar de las trabas. Entre tanto, seguimos esperando mientras ya no hablan de que nos van a poner los trenes usados, ahora dicen otra vez que no hay demanda. Lo que no hay son billetes”, ha incidido.

Por todo ello, García Carbayo ha acusado al Ejecutivo de ser “mentirosos patológicos y malos gobernantes”, mientras se continúa esperando una reunión para hablar sobre la Ruta de la Plata, una de las principales reivindicaciones de la provincia junto a que el tren rápido desde Portugal pase por Salamanca, el Corredor Atlántico, el Puerto Seco, la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, el enlace en la rotonda de Buenos Aires o la ampliación del Centro Documental de la Memoria Histórica. “Son sectarios y vengativos, como aquí no se comen una rosca, nos quieren perjudicar como sea. Merecemos estas reivindicaciones y no cejaremos hasta conseguirlas”, ha señalado.

Finalmente, Carbayo ha asegurado que España tiene un presidente “sin cabeza, sin vergüenza, sin escrúpulos e incapaz de decirle a su mujer que no se meta en negocietes de muy difícil explicación. No nos lo merecemos. Nos merecemos a una persona sensata, buen gestor y moderada como Feijóo”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Agua del PP, María González Corral, apuntó que "mientras Sánchez está generando que unos españoles sean de primera y otros de segunda, el PP quiere que gobiernen para todos y equitativamente" entre todos los territorios. “No sabemos cuánto va a durar, esperemos que poco”, añadió González Corral. Durante su intervención también hizo referencia a la falta de frecuencias ferroviarias en Salamanca: “No hay trenes porque no se ponen billetes a la venta”, señaló. Finalmente, la secretaria puntualizó que desde Salamanca, Castilla y León y Madrid se continuará trabajando por los todos ciudadanos. “Nosotros no nos vendemos por un puñado de votos”, concluyó.

Finalmente, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social de los populares, Ana Alós, indicó que el Gobierno de Sánchez "no tiene límites ni líneas rojas como ha demostrado hoy con la aprobación de la Ley de Amnistía, todo ello con la finalidad de tapar su corrupción y contentar a los independentistas". Sánchez "ha instaurado en España la impunidad y la corrupción”, señaló. Además, la vicesecretaria indicó que la amnistía no cabe en la democracia y que Sánchez por siete votos puede acabar con la igualdad de todos los españoles. “Nadie puede con nuestra democracia cuando estamos unidos”, finalizó Alós.

