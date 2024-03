Cristeto, el 'abogado' del Salamanca UDS: "Yo interpreto que es alineación indebida, otra cosa es lo que interprete el Juez Único"

Carlos Cristeto, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la situación de su equipo y también -al ser abogado- ha compartido su visión de la reclamación de alineación indebida.

Tropiezo: "Estamos bastante jodidos porque era un partido que teníamos que ganar y en el minuto 92 se nos escapó. Perdimos dos puntos importantes y ahora hay que pensar en el Palencia Cristo. En la segunda parte dejamos de hacer esos esfuerzos o recorridos que te hacen ganar segundas jugadas. Si dejamos de hacer eso, todo se nota y nos convertimos en un equipo más".

Motivo de no vencer: "Se han visto muchos partidos este año en los que hemos tenido ocasiones, pero luego hemos quedado 0-0. Nos está faltando estar mejor en la última acción y si no marcas, no ganas. Podíamos llevar 10 victorias seguidas sin problema. Si podemos ser campeón, mejor... pero si no sí que hay que quedar lo mejor posible".

Reclamación de alineación indebida: "Las partes del club han decidido recurrir esa alineación indebida. Según lo que dice la norma, el jugador no puede entrar. Yo he visto en el vídeo que ese jugador sale y vuelve a entrar, por lo que debería ser alineación indebida. Otra cosa es como lo interprete el Juez Único de Competición porque el juego no se vuelva a reanudar, pero yo interpreto que es alineación indebida".

Es un tema del que se habla dentro: "Nosotros como plantilla no estamos pensando en esto, lo llevan más los directivos del club".

Cristo: "Juega bien al fútbol y ya en el Helmántico se vio. Es un rival diferente a lo que vemos en la categoría, pero podemos hacer daño robando en su campo y debemos ganar".

Su nivel: "Hay partidos en los que me ha costado más, especialmente por los campos que son. Estoy motivado y ahora vienen los partidos con presión, en los que hay que dar la cara y me veo preparado. Queremos sacar al Salamanca de esta Tercera RFEF que tanto estamos odiando...".

Playoff: "En los partidos de presión sí que el Salamanca los juega bien. Seguro que a ningún rival le haríamos gracia, pero yo le digo a los compañeros que hay que mirar partido a partido sin estar pendiente de rivales".

Afición: "Le agradezco el apoyo en los partidos de casa y fuera. Lo de aquí no se ve en ninguna otra parte de España en quinta división".