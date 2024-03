Volver a vivir...

En España se trata cada día peor a los españoles, y aun peor a los que han cotizado toda su vida. Hemos empezado el año con la intención de despenalizar las injurias a la Corona, la más alta institución del Estado y de los españoles, y considerar los delitos de odio según interese. No avanzamos en bajar la presión de la fiscalidad estatal en cuanto a IRPF, IVA, patrimonio, donaciones, sucesiones, multas, sanciones, tasas, impuestos y tributos. Parece como si hubiera un plan para la destrucción de España haciendo un país más pobre, menos competitivo, donde los recursos que tenemos se tienen que malbaratar. Habría que empezar a considerar y diferenciar entre honrados y chorizos, capacitados e inútiles antes que nada. Si te engañan una vez es culpa del que te engaña, si te engañan por segunda vez es culpa tuya, si te engañan por tercera vez eres de filosofía woke.

Con la guerra de Israel nos estamos olvidando de nuestra posición en Europa, de la amenaza rusa y nuestra indefensión. La defensa de Europa está en manos de los EEUU, la OTAN está en sus horas más bajas. Alemania carece de un ejército operativo y de efectivos, antes era el puntal ante la amenaza del este; ahora no es más que un simulacro. Europa ante un ataque ruso caería como un domino, menos mal que para cubrir tantos kilómetros cuadrados se necesita mucho material y efectivos eso nos protege de momento. El teniente general Mais del ejército alemán reconoce no hay dinero, cada vez hay menos armas y menos munición. No hay dinero para ese despliegue en Lituania. Preparar una sociedad woke para una amenaza cada vez más real será muy difícil. La sociedad europea ya no está cohesionada ante tanta inmigración, está pauperizada por la crisis energética, por la ideología climática, y la agenda 2030 que no para de destruir nuestra riqueza y recursos. Nadie quiere hacer política de defensa ni de prevención de acuerdo con la realidad geopolítica. Incluso Elon Musk ha afirmado que occidente está perdido si desaparece el cristianismo.

Este martes se reportan explosiones en diez regiones de Rusia, afectando a refinerías de petróleo. También ataques cibernéticos y una entrada de tropas ucranianas en el sur. La OTAN más cerca de la guerra abierta con Rusia. Se está empujando a Rusia a responder.

Parece que tenemos el mismo poder adquisitivo que en 2007 con precios de 2024, con un récord de recaudación fiscal de 235.000 millones. Ganar 32.000 euros brutos te convierte en el 10% más rico de España. Vamos como un reloj de cuco. La broma de la mentira constante y la conquista de derechos que ya teníamos. Los enfermos de ELA se quedan sin ayudas por vetar el gobierno la ley por falta de presupuesto, no sabemos más. Menos mal que tenemos excelentes médicos trabajando para mantener un sistema que es una máquina de destruir vocaciones. Ellos son los que lavan la cara a la sanidad.

Ahí estamos queda un largo año por delante lleno de esperanza. De seguro algo tendrá que cambiar y algo positivo aportará. En España ya no bailamos en público, no los jóvenes. Que belleza había en ello. Que alegría de fin de semana. La responsabilidad de volver a vivir está en nuestras manos.