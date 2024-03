“Todavía no se entiende que las familias formamos parte del sistema educativo”

Fedampa es la federación de las Ampas de los Centros Públicos, tanto de infantil, primaria como de secundaria y bachillerato. También centros de Educación Especial, conservatorios, escuelas de música, etcétera. En definitiva, toda la enseñanza no universitaria. Para abordar cómo se encuentra la educación salmantina en la actualidad y conocer la opinión de padres y madres, hablamos con el presidente de FEDAMPA, Fernando Paricio.

¿Qué es Fedampa?

Fedampa es principalmente la unión y la voz de todas las AMPAs socias de la provincia de Salamanca. Entre otras cosas, somos los representantes a nivel institucional de las AMPAS y por tanto de las familias de alumnos, en todos los órganos públicos en los que se requiere tener representación de las Ampas, como son las comisiones de escolarización, comisiones de comedores escolares, de transporte, etc. Además, promovemos la defensa de la escuela pública y damos difusión a problemas que de otra forma no sería contemplados. La unión hace la fuerza.

Además de representar a las ampas, ¿qué actividades se realizan?

Ofrecemos formación y asesoría a las Juntas directivas de las Ampas socias; tambien actividades y formación para los socios en multitud de aspectos: educación emocional, escuela de padres y madres, medioambiental… Tenemos por bandera algunas reivindicaciones como la defensa de la Escuela Rural, unos comedores escolares de calidad, una educación basada en competencias. También realizamos labores de asesoramiento administrativo…. Un sinfín de aspectos que sería largo de enumerar

¿Cómo veis la educación? ¿Qué os transmiten los padres de los alumnos?

Existe la percepción de que es una educación más o menos buena, entre otras cosas por la publicidad que se le da a los resultados PISA, que a nuestro juicio son muy parciales y nada válidos. Por ejemplo, únicamente valora dos competencias (lenguaje y matemático-científica), mientras que la LOMLOE recoge ocho competencias (la LOMCE recogía siete), y la metodología de muestreo es para llevarse las manos a la cabeza… pero como Federación de Ampas, entendemos que todavía hay una necesidad de adaptación a metodologías y sistemas de evaluación que primen las competencias que va muy lenta. Se conjugan varias cosas, por un lado, está la falta de información que debe proporcionar la administración a los profesores, y por otro, la falta de control que debe tener la administración sobre los profesores, que no integran los mandatos de la ley en la evaluación, que ha de ser obligatoriamente por competencias. También falta que las familias tengan más formación en este aspecto, falta que los alumnos aprenden a trabajar en este tipo de sistema educativo… Está muy desintegrado, no sé si es la pescadilla que se muerde la cola, pero la base probablemente venga desde la formación en la universidad. Cuando los futuros profesores de infantil, primaria y secundaria se forman en la universidad, el 90 o el 95% de las clases que reciben son exclusivamente magistrales. Es decir, los titulados que salen de la Facultad de Educación o los que hacen el Máster en Educación Secundaria no tienen formación como para dar clases usando metodologías más adecuadas al sistema de competencias. Los que lo hacen, que son cada vez más, es porque se han preocupado en formarse por su cuenta, porque la formación que ofrece la administración es escasa y, digamos, no excesivamente exitosa. Si a eso sumamos la falta de control de los procesos de evaluación por parte de las inspecciones educativas….

¿A qué se puede deber esta situación?

Es fallo posiblemente de todos. Fallo principal de la administración, por no formar a familias, profesores y alumnos, no formarse ella, y no obligar al cumplimiento estricto de la normativa; pero también fallo de los profesores que no quieren adaptarse, que hay cada vez menos, pero sigue habiendo muchos. Fallo de las familias, que no nos formamos ni nos informamos, que seguimos empeñadas en que le den a nuestros hijos una nota numérica (Con la excusa de la EBAU… digo yo que con tener notas en bachillerato ya sería suficiente) y fallo de los alumnos, que si no están acostumbrados a este tipo de metodologías desde pequeños, no admiten bien los cambios a ciertas edades.

¿Hay buena relación entre Fedampa, entre las Ampas y los centros educativos? ¿Se os tiene en cuenta?

Hay de todo, pero no. La tónica general es que las Ampas colaboran, pero no forman parte del centro. Las Ampas están muy bien para hacer actividades extraescolares, para aportar dinero, para hacer viajes o lo que sea. Pero no se entiende que las familias formamos parte del sistema educativo. Los profesores generalmente quieren tener poca relación con las familias porque las entienden más como un problema que como una solución, y en muchos casos tampoco les falta razón porque las familias también tenemos obligación de formarnos y no lo hacemos. La inmensa de mayoría de las familias no tenemos ni idea de qué son las competencias o de cómo evaluarlas, de qué metodologías hay que no sean el libro, la clase magistral y el examen. Y también es responsabilidad nuestra aprender esas cosas. Si podemos dedicar dos, tres o cuatro horas a la semana a llevar a nuestros hijos e hijas a actividades deportivas ¿No podemos dedicar media hora a la semana para aprender qué es esto de las competencias, algo de metodologías educativas o para qué sirve un Consejo Escolar?

Desde Fedampa, ¿cómo creéis que se puede cambiar esa situación?

Creo que hay un principal responsable que está haciendo poco en este sentido, que es la administración, no da ni a las Ampas ni a la Federación cabida a las capacidades que tiene de opinar o de sugerir o, cuando lo hacen, pues es como el que oye llover. Un ejemplo muy cercano ha sido la polémica con los comedores escolares. Hay recomendaciones muy trabajadas desde la confederación autonómica, elaboradas por personas que saben mucho de este tema, que han sido absolutamente obviadas, y el resultado ha sido una adjudicación en la que prima el precio, con unos menús que dudo mucho que los adultos que adjudican estas comidas estuvieran dispuestos a comerlas más de dos días seguidos.

De cara al futuro, ¿cuál es vuestra principal petición?

Que nos tengan en cuenta. Al final va a tener que ser por normativa que las recomendaciones de las Ampas y las federacines pasen a tener un papel relevante. Que no sean meros consejeros, que sean determinantes, que sean uno más a tener en cuenta al mismo nivel que administración y profesores -del ninguneo a los alumnos también habría mucho que contar-. Generalmente está la opinión de la administración primero, profesores después, y familias y alumnos cero. Por poner un símil, es una empresa en la que no se tiene en cuenta la opinión de sus clientes.