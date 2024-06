Maribel Campo, presidenta provincial de Cruz Roja: “Tenemos índices de empleabilidad importantes entre jóvenes no cualificados”

¿Qué novedades y nuevos retos afronta Cruz Roja este 2024?

Ahora mismo estamos muy involucrados con el tema de la despoblación. Precisamente, los 'Premios Solidaridad' se van a centrar este año en el mundo rural. Cruz Roja ha puesto en marcha a nivel nacional el "Reto 1213", una estrategia para acercarnos a la España despoblada. En todo el país hay 1213 pueblos que tienen menos de 100 habitantes y en Salamanca se encuentran 75. Ya hemos llevado a cabo 200 acciones en 68 pueblos, con especial incidencia en las personas mayores. También hemos adquirido dos vehículos de accesibilidad al mundo rural y una oficina móvil ‘Tech Truck’. Gracias a estos vehículos sostenibles tenemos acceso a puntos donde no hay conectividad o donde es más difícil dar atención a las personas que lo necesitan.

¿A cuántas personas ha atendido Cruz Roja en 2023?

El año pasado hemos atendido a alrededor de 25.300 personas, un 2% más que el anterior. Es decir, se está incrementando el número de personas que necesitan ayuda en algún ámbito. En el área de educación también hemos potenciado la capacitación de las personas para buscar empleo. La inclusión social de personas en extrema vulnerabilidad llega casi al 40% en todas las actuaciones que hacemos.

¿Cómo evoluciona la atención en la provincia?

Además de Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda y Vitigudino, hemos tenido que conformar reglamentariamente asambleas en Santa Marta de Tormes y en La AIberca. En este último municipio estamos dando mucho impulso, porque nos estamos dando cuenta de que los pueblos de la Sierra de Francia necesitan atención.

¿Qué papel cumple el voluntariado en Cruz Roja?

El año pasado 1600 personas hicieron voluntariado con nosotros. Aunque tenemos muchos hombres, el perfil mayoritario son mujeres de una media de edad de 40 años. Lo cierto es que el perfil de voluntariado es muy variado, tenemos tanto personas jóvenes como mayores y, dependiendo de las actuaciones, nos viene fenomenal un tipo de apoyo u otro. El voluntariado es un músculo de Cruz Roja, nuestro apoyo para llegar a todas las actuaciones que mejoran la calidad de vida de las personas.

¿Y los socios?

En Salamanca y provincia somos 13.000 personas socias y 300 empresas que colaboran para que podamos dar todo este tipo de ayuda humanitaria.

¿Cómo incorpora Cruz Roja el tema de la sostenibilidad ambiental?

Estamos trabajando cada vez más en la alimentación y el consumo energético. Estamos tomando medidas para ser más sostenibles, medimos nuestra huella de carbono y trabajamos para reducirla con medidas en nuestro día a día como: vehículos eléctricos, placas solares, eficiencia energética, todas aquellas medidas que reduzcan el uso de plásticos, papel o elementos contaminantes, además compensamos nuestra huella invirtiendo 120 euros por tonelada que contaminamos en facilitar formación en consumo energético y material para reducir el consumo energético en los hogares a familias en dificultad y con la plantación de árboles.

¿Qué nuevos proyectos desarrolláis en el área de empleo?

Hemos abierto una segunda edición de un programa que se llama Tándem para reforzar la formación y el empleo en jóvenes sin cualificación profesional, seguimos trabajando con población en especial dificultad como, por ejemplo: chicos muy jóvenes que no han seguido estudiando. Tenemos unos índices de empleabilidad que son importantes teniendo en cuenta el punto de partida de estas personas.

¿Cómo es el compromiso de la ciudad con Cruz Roja en relación con otros lugares de España?

Tenemos que sacar mucho pecho. Salamanca es realmente solidaria, empezando por las instituciones. Tanto la Junta de Castilla y León, como la Diputación y el Ayuntamiento se vuelcan con la entidad. El voluntariado, el número de socios y empresas que colaboran sigue creciendo… Eso se lo debemos a muchas personas, como Jesús Juanes, que ha sido el presidente en los últimos 16 años. Yo estoy muy agradecida a todos los voluntarios y voluntarias por su tiempo y por su implicación.

En una provincia tan envejecida, ¿cómo se transforman las necesidades sociales, y cómo se adapta Cruz Roja?

Tenemos un Centro de Estancias Diurnas y programas de atención a personas mayores. Una clave para trabajar con ellos es la empatía, ponerse en la piel de quién es mayor y va perdiendo facultades. Nosotros recogemos en nuestros autobuses a muchos mayores con algún tipo de deterioro cognitivo y los llevamos a hacer actividades para facilitar la conciliación familiar. También tenemos programas de visitas a domicilios como parte de un proyecto contra la soledad no deseada, todo esto dentro del área de apoyo a personas mayores. Además, hemos incorporado un nuevo vehículo para personas con movilidad reducida y así mejorar la accesibilidad universal. Fuimos los primeros en incorporar la Teleasistencia en la atención a personas mayores y ahora estamos evolucionando con otros elementos tecnológicos que localizan personas o que acompañan y complementan, como Alexa.

¿Y cómo formáis a personas en situaciones de vulnerabilidad para la inserción sociolaboral?

Trabajamos con itinerarios personalizados a la situación de cada persona, desde las Áreas de Empleo y Educación enseñamos desde el idioma hasta competencias profesionales, para perfiles como: personas de origen extranjero, parados de larga duración, jóvenes sin cualificación o personas con más de 45 años que no han buscado nunca empleo o se han quedado sin trabajo. Además, Cruz Roja imparte formación en el Centro Joven para jóvenes que han dejado los estudios y no tienen cualificación, cursos y/o certificados de profesionalidad como, por ejemplo, el de Atención Sociosanitaria a personas en situación de dependencia.

¿Cómo valoras estos primeros meses al frente de Cruz Roja?

Ha sido como un cursillo acelerado de la entidad que yo conocía, en la que he sido voluntaria siempre, pero con una responsabilidad y con una ilusión que no me falta. Está siendo trepidante. Es una acción voluntaria, yo tengo mi trabajo y yo saco tiempo de donde puedo porque me encanta. Me queda mucho por hacer, mucho por aprender, pero estoy en mejores manos porque es una entidad que funciona espectacularmente bien gracias al gran equipo de profesionales y a la red de voluntariado.