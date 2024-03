La limpieza y mayor iluminación en las zonas para perros, principales conclusiones de la encuesta canina de Carbajosa

Más de 200 vecinos propietarios de perros han participado en las encuestas caninas realizadas por la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada para conocer las demandas y necesidades de este colectivo.

Una cifra que supone haber llegado al 50% de los perros censados en el registro municipal de animales y cuyos participantes son responsables en el cuidado y las obligaciones con sus mascotas, como reflejan los resultados obtenidos de la participación voluntaria en esta iniciativa.

Una propuesta en la que se refleja “la buena aceptación”, como asegura la concejala del área, Thania Valdés, y que ha puesto de manifiesto la necesidad de recopilar información para actuar y mejorar los espacios para facilitar la convivencia y total integración con la comunidad perruna.

La mayoría de los dueños han expresado la necesidad de dotar de mayor iluminación en los espacios destinados para estar con los perros y han mostrado su preocupación por la limpieza, independientemente de la zona, y seguir concienciando de la obligatoriedad de recoger las heces para el correcto mantenimiento y convivencia ciudadana.

Asimismo, han reiterado sus peticiones de contar con más papeleras y bancos en estas zonas reservadas para perros (Prado de la Vega y parque canino). Demandas que desde el Ayuntamiento “tornamos nota para ir atendiendo estas peticiones, pero ya estamos trabajando en ellas”, afirma la edil del área. En este sentido, Valdés informa que ya está contemplado en el parque canino, “que todavía no está terminado, se está acondicionando y contará con hierba y árboles para tener más sombra”.

Respecto a la iniciativa llevada a cabo por la Concejalía de Bienestar Animal de realizar talleres básicos de adiestramiento como los desarrollados hace unos meses, han obtenido una buena valoración con una puntuación media de 8,58 puntos y de 10 para el 51% de los encuestados, y aunque más del 60% sí tenía información sobre ellos y a más del 90% le gustaría que se organizaran más, la falta de tiempo (39%) y los que consideran que su perro no necesita más adiestramiento (37%) han sido las principales causas por las que no han asistido. No obstante, inciden en que el adiestramiento (15%), la educación de los dueños (14%) y las conductas (13%) son los temas que más les interesa y les gustaría que se trataran.

Otro de los aspectos que la edil responsable también va a reforzar es la difusión y puesta en conocimiento de la ordenanza municipal de tenencia de animales, porque la mayoría de las personas encuestadas (55,9%) no conoce o sabe poco de la norma y de las obligaciones y deberes que conlleva y las sanciones para quienes la incumplan, entre las que se encuentra la recogida de las cacas y la obligatoriedad de censar a las mascotas.

“Seguiremos trabajando en la organización de talleres y otras actividades, incidiendo en la concienciación de los dueños de recoger siempre los excrementos y realizando actuaciones para mejorar la convivencia ciudadana entre todos los vecinos, con y sin mascota”, concluye la concejala Thania Valdés.