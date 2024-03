El PSOE denuncia que la Junta pretende "dejar morir" el colegio Rodríguez Aniceto de Salamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca denuncia la “clara estrategia de la Junta de Castilla y León para dejar morir” el colegio público Nicolás Rodríguez Aniceto, el único centro público del barrio Pizarrales. Los concejales socialistas consideran “una tomadura de pelo” que la Consejería de Educación siga sin ofertar plazas de 0 a 3 años, “algo esencial para mantener vivo el colegio durante los próximos años”.

Recientemente, la Consejería ha publicado el listado de vacantes de los colegios para el próximo curso escolar 2024-2025, que mantiene la oferta educativa en el centro de Pizarrales “pero con la única intención de disimular la voluntad para cerrarlo”, sostiene el concejal socialista Fidel Francés. “Prácticamente se ofertan solo plazas para educación especial y sigue sin abrirse la puerta a la educación de 0 a 3 años, lo que permitiría crear poco a poco una comunidad educativa que permita mantener abierto el colegio”.

La preocupación por el posible cierre de este centro educativo ha crecido ante las informaciones contradictorias aparecidas en los últimos meses en relación con los planes de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y Vox. En febrero, los socialistas presentaron una moción en el Ppno del Ayuntamiento de Salamanca para reclamar a la Junta garantías de la continuidad del centro y su dotación con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el voto negativo del Partido Popular.

El anuncio de la oferta de plazas para el próximo curso no hace más que aumentar la preocupación entre los concejales socialistas, que no entienden cómo “el Partido Popular sigue dando pasos para dejar sin colegio público a un barrio tan grande como Pizarrales”. Los ediles del PSOE apuntan directamente al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, por “someterse a lo que sus compañeros de partido ordenan desde la Junta y no reivindicar algo tan esencial para un barrio como el acceso a la educación pública”.