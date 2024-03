La Universidad de la Experiencia se consolida en Santa Marta con 14 alumnos

En su tercer año a disposición de los mayores, el Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Junta de Castilla y León, también conocido como Universidad de la Experiencia, se consolida en Santa Marta con 14 alumnos matriculados. Se trata de una iniciativa para acercar la cultura a los mayores de 55 años del municipio, además de promover un envejecimiento activo entre este colectivo.

En apenas tres años, Santa Marta ha logrado situarse entre los municipios con más alumnos de la provincia de aquellos que se acogen a la modalidad on line interactiva. Esto es una buen a noticia para el Ayuntamiento que, como explicó la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, “siempre trabaja para mejorar la calidad de vida de este colectivo con propuestas tanto de ocio, como formativas y de cuidado personal”.

En este caso los alumnos, tienen la oportunidad de ampliar su formación académica sin salir de Santa Marta y obtener, una vez finalizados los tres cursos del itinerario que hayan elegido, un diploma de la Universidad.

“No debemos vetar el acceso a la Universidad a los mayores que, debido a problemas de transporte o movilidad, a veces no pueden trasladarse hasta Salamanca. Nosotros les acercamos la Universidad gracias a esta modalidad on line interactiva que permite acceder a todos los contenidos sin desplazamientos más allá de Santa Marta. Es para ellos una gran oportunidad para seguir estudiando, con todas las facilidades que se le brindan desde el Ayuntamiento, que pone las instalaciones y el equipo técnico, y a un coste muy bajo”, resaltó la responsable del Área.

Las clases se imparten los martes y los jueves de 17:00 a 19:00 horas hasta completar un mínimo de 46 horas en el aula de informática del Edificio Sociocultural, donde los alumnos cuentan con todos los medios telemáticos para poder conectarse con el profesor, además de visualizar contenidos.

En el nuevo curso además, los alumnos han visto ampliada la oferta formativa debido al creciente interés por el programa. Así, a las asignaturas obligatorias y a las actividades complementarias se han sumado nueve itinerarios para que los alumnos se formen en diferentes materias que se enmarcan en las ramas de la psicología, la historia, la ciencia, la tecnología, el arte, la literatura y el derecho.