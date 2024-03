¿Cómo nació Unpuntocurioso?

Hace once años trabajábamos en el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil que la Fundación Germán Sánchez Ruipérez dirigía en Salamanca. Era un lugar mágico en el que todos los días aprendíamos algo nuevo sobre la lectura. Crecimos como profesionales entre sus Jornadas de Animación, las actividades que realizábamos directamente con público infantil y juvenil y todas las propuestas que se generaban desde el Centro para distintas instituciones. Entonces cerró.

Y decidimos apostar por nuestro trabajo, por seguir contagiando amor por los libros. Así fue como surgió en el año 2013 UNPUNTOCURIOSO, nuestra propia empresa de promoción de lectura y creatividad, y así fue como nos convertimos en jóvenes emprendedoras en plena crisis, en una ciudad cultural como Salamanca pero a la vez tradicional y poco apegada a los cambios, con el añadido de que queríamos emprender en el ámbito cultural y apostar por los libros como herramienta de cambio. Una locura, pero maravillosa.

Desde entonces, no hemos parado de contar, crear y compartir con todo tipo de públicos, convencidas del valor de la lectura como “arma” cultural, educativa y también social. Nuestra forma de trabajar está muy vinculada con la curiosidad. Dice Luis García Montero en su libro “Lecciones de poesía para niños inquietos” que hay que aprender a mirar. A mirarse a los ojos y a mirar el mundo. Porque si no te lo pierdes todo. Parece ser que hay gente que anda por la calle sin curiosidad, con los ojos cerrados, como si no le interesase lo que pasa a su alrededor. Esa gente no se da cuenta de que es muy importante mirar todo bien. No echar un vistazo ver a través sino mirarlo. Y hacerlo bien. Con curiosidad, con ánimo.

Porque después de eso, lo segundo más importante es contarlo. O sea, después de mirar, sacar tus propias conclusiones y utilizar tus palabras para contarlo. Porque la palabra es lo más humano y lo más nuestro que tenemos, es lo que nos hace diferentes de un mono o de un cerdo, lo que nos permite hablar, escribir y compartir. Cuando conoces muchas palabras y sabes también cómo y cuando utilizarlas, puedes decir con la mano en el pecho “palabra de honor” o jugar a inventar metáforas que solo tienen sentido para el que sabe esas palabras. Puedes sacar una sonrisa con una palabra, y hacer llorar. Con ellas, nos convertimos en una conversación. Por tanto, compartir palabras es también compartir una pequeña parte de nuestra imaginación.

Todas nuestras propuestas, que se mueven siempre desde la oralidad hasta la integración de recursos digitales, son diseñadas, planificadas, ejecutadas y difundidas con mimo para despertar la curiosidad de los lectores y conectar con ellos también a través de las emociones. Porque leer, ahora mas que nunca, implica ser conscientes de nuestras raíces, cuidar las palabras con las que nos comunicamos, mirar a nuestro alrededor y, además, estar actualizados. Desde la pantalla del móvil hasta los carteles de la calle, pasando por las arrugas de nuestros abuelos y los poemas de los clásicos.

Tras la realización de cualquiera de nuestras actividades curiosas, otro de los puntos que más cuidamos es la difusión. Nuestra intención es transmitir la máxima de que “las ideas deben compartirse, no protegerse” y por eso tanto en nuestra página web www.unpuntocurioso.com como en nuestro canal de videos de Youtube o en nuestros perfiles en redes sociales compartimos videocuentos de las sesiones, recomendaciones de lectura con los materiales utilizados. y cualquier otra creación orientada a desarrollar la imaginación y a extender la lectura hasta que se una a otras disciplinas como la música, el arte o el teatro.

No podemos resumir once años de trabajo en unas líneas cuando hay toda una vida entre ellas pero si que podemos afirmar con rotundidad que mantenemos la misma ilusión que el primer día, y aún más ganas de continuar aportando ideas para promocionar la lectura y la creatividad en todo tipo de espacios con todo tipo de públicos. SEGUIMOS AQUÍ.

Rebeca Martín García