La cruz del PP europeo está en España

Durante los pasados días se han reunido en Bucarest (Rumanía) destacados miembros de los representantes políticos europeos conservadores pertenecientes al Partido Popular Europeo y han elegido a la actual presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, como candidata para seguir presidiendo la referida institución.

Curiosamente, Von der Leyen ha querido dejar muy claro ante los dirigentes conservadores europeos que hay que detener el auge de las formaciones políticas ultra conservadoras. Es un mensaje que pretende que la derecha moderada europea no busque apoyos de formaciones extremistas como Alternativa para Alemania, de la Agrupación Nacional Francesa, de los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni o de VOX, en España; formaciones, según ella, que tienen como objetivo “pisotear nuestros valores y destruir Europa”.

Este mensaje no debe haber calado mucho en el PP español, puesto que mantiene vigentes e intactos los pactos de gobierno con VOX en varias Comunidades Autónomas y en muchos ayuntamientos de toda España. Y esos pactos están provocando escandalosos giros hacia la extrema derecha en la gestión de los intereses generales de la ciudadanía.

En Castilla y León, por ejemplo, el gobierno de PP y VOX está desmantelando las políticas transversales de igualdad en la Consejería de Empleo, obstaculizando la memoria democrática con la declaración de Bien de Interés Cultural del monumento de ensalzamiento del fascismo italiano y franquista español denominado “Pirámide de los Italianos”. El propio vicepresidente de la junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, lo justifica porque “estaba amenazado por la ley sectaria de Memoria Democrática”. En el ayuntamiento de Valladolid, la vicealcaldesa, Irene Carvajal, de VOX ha boicoteado el reconocimiento que se quería a hacer a la actriz Lola Herrera, con motivo del 8 de marzo y ha dicho que “jamás votaría un reconocimiento así a la actriz vallisoletana”. ¿Por qué? ¿porque es roja?

Por otro lado, mientras Von der Leyen detesta a la extrema derecha y condena su ideología y principios, la señora Ayuso -fiel seguidora de la otra Isabel “la Católica” con unos principios que resaltan el “odio, no sólo a Sánchez, sino también al rojo y comunista” y con una ideología más próxima a la Inquisición que a los ideales que surgieron de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad y a los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano- le dijo a la presidenta de la Comisión que nunca pacte con Pedro Sánchez, condenando también que Francia haya incluido el derecho al aborto en la Constitución. Parece que esta señora, que demuestra una indigencia intelectual política plausible, desconoce que el aborto consentido está despenalizado en toda la Europa avanzada y en cualquier país, esté gobernado por conservadores, liberales o socialdemócratas.

En Extremadura, VOX ha impedido que la Asamblea legislativa haya dictado una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos sobre el 8 de marzo, a favor de las mujeres y desde noviembre pasado ha roto el consenso que siempre ha habido en la Asamblea de Extremadura sobre violencia de género.

En Andalucía, el gobierno presidido por Moreno Bonilla (aunque goza de mayoría absoluta y no depende de VOX), tampoco está implementando políticas de igualdad y feminismo. Los ejemplos más plausibles son, por una parte, que la Junta mantiene el teléfono de “violencia intrafamiliar”, un término empleado por la ultraderecha para desestimar la existencia misma de la violencia de género. Por otro lado, el gobierno andaluz también mantiene la asignación de 800.000 euros anuales en subvenciones a las organizaciones pro-vida, esas que no sólo no empoderan a las mujeres –como afirma el periodista Fernando Pérez Monguío-, sino que optan por hostigar a aquéllas que buscan ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo en clínicas abortivas. Incluso, entre los galardonados el pasado 28 de febrero, día de Andalucía, por el gobierno andaluz, había una escasa presencia femenina. A esta retahíla de actuaciones machistas del gobierno andaluz se une la reciente divulgación de la guía afectivo-sexual de la Consejería de Desarrollo Educativo, que emite consejos cuestionables dirigidos a los padres, como la recomendación de evitar que sus hijas vistan ropa considerada “inapropiada”, utilicen maquillaje o bailen al ritmo de músicas sensuales. Directrices que reflejan una mentalidad restrictiva y sexista. En cambio, nada dicen en esta guía al respecto, para los niños varones.

Con estos antecedentes, el Partido Popular Europeo tiene un grave problema con su filial en España, el PP, que más bien parece una formación en la que muchos de sus miembros simpatizan más con ideas totalitarias, fascistas, nazis y ultramontanas, que con las de una derecha moderna europea compatible con los principios y valores de la sociedad moderna: libertad, igualdad, tolerancia, justicia, solidaridad y feminismo.