“Cogimos la Cámara en una situación muy delicada y la hemos transformado en una institución solvente”

En esta segunda etapa, que arrancó en 2019, como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, Benjamín Crespo asegura que la institución ha tenido una transformación muy importante; una vez superando los problemas, la labor de la Cámara es hoy día fundamental para los empresarios salmantinos, con una gran relación con el resto de administraciones y con un gran equipo al frente.

¿Cómo ha sido este periodo en la Cámara?

Ha sido un periodo muy interesante. Ha habido una transformación muy importante desde que entramos a día de hoy. Es una institución de elemento público que cogimos en una situación muy delicada y que la hemos transformado en una institución solvente y con muy buena imagen, y sobre todo hemos conseguido tener un capital humano muy preparado que da un servicio y un asesoramiento al mundo empresarial valorado y muy importante. Hemos ganado en profesionalidad, en efectividad y estoy muy contento con los profesionales que tenemos dentro de la institución

¿Qué aporta la cámara a empresarios y autónomos?

La cámara aparte de promover el desarrollo económico de la región, apoya a las empresas locales en muchos aspectos, como en el crecimiento de la competitividad y el asesoramiento formativo. La Cámara representa a los empresarios y los ayudamos también a darles promoción comercial. Otra de sus misiones importantes es el tema de la internacionalización; todos los días colaboramos con todas las empresas de todos los sectores productivos para ayudarles y le hacemos toda la documentación para internacionalizarse. Son materias muy importantes; no nos olvidemos que el comercio exterior es lo que realmente ha sacado a España de la crisis, junto con el sector turístico, que en Salamanca también es muy importante. La IA aplicada a la empresa es otra de las cosas más importantes que estamos haciendo; la cámara está desarrollando todo lo que es el kit digital y tenemos unos números excelentes de empresas a las que ya hemos ayudado en la digitalización. Fomentamos la innovación, la competitividad empresarial, etc. son cosas muy importantes en el mundo empresarial y creo que la pandemia nos ha puesto a las Cámaras de Comercio en un lugar privilegiado, también gracias al esfuerzo del personal que tenemos en la cámara. También hay que destacar la colaboración que tenemos con instituciones tanto locales como nacionales y regionales; eso es muy importante. No nos olvidemos también que contamos con tres viveros, en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Peñaranda con una ocupación muy importante, y que es la fórmula de ayudar rápidamente, con un coste relativamente interesante, para que la gente pueda instalarse en un entorno superprivilegiado.

¿Cómo es esa colaboración con las administraciones?

Tenemos una colaboración estrecha con Cámara España, que es de donde nos vienen programas muy importantes de todos los ámbitos para todos los sectores tanto turísticos como comerciales, industriales. También con la Junta de Castilla y León, que es nuestra entidad tutelante, tenemos una colaboración estrecha, bidireccional y transversal en todas las líneas y con todo tipo de consejerías. Con la Diputación de Salamanca también colaboramos fluidamente; tenemos varios programas de desarrollo en la provincia donde estamos jugando un papel muy importante y esa colaboración quiero destacarla, no solo en los Viveros de Empresas que ya que viene de largo, si no también una colaboración que abrimos en este periodo, con un asesoramiento directo a las empresas a través del personal de la Cámara, ayudados por la Diputación, que visita prácticamente todos los pueblos de la provincia o las cabeceras de comarca. Además vamos conociendo también a alcaldes que nos echan una mano también en conocer el entorno empresarial también de cada municipio. Y con el Ayuntamiento de Salamanca, aparte de la relación con el Vivero, tenemos también muchos convenios para promocionar la gastronomía, el turismo, el comercio, etc. Con las dos universidades también colaboramos; creo que es vital que aprovechemos la suerte que tiene Salamanca de tener este potencial tan impresionante académico, no podemos mirar hacia otro lado y el mundo empresarial tiene que ponerse en la órbita del mundo y aprovecharlo. En definitiva, nuestra colaboración institucional está ahora a un nivel muy importante.

¿La Cámara es ahora mismo fundamental para los empresarios?

Sí, además cada día está más valorada y el servicio que estamos dando cada día es más reconocido. Trabajamos codo con odo con las empresas y ahora sí que ven la importancia de la formación que les ofrecemos, como las jornadas o las píldoras formativas que lanzamos de forma contínua en todos los campos.

La función de la Cámara está más valorada, pero ¿acuden los empresarios más a ella?

Sí, se acude a ella. Yo, por ejemplo, recibo llamadas de empresarios que muchas veces quieren consultar cualquier cosa que parece mentira que haya todavía un importante desconocimiento del mundo empresarial. La Cámara está para eso, para ayudar y poner en conocimiento todo lo que se puede hacer; a veces se pierden oportunidades por ese desconocimiento y nosotros estamos ahí para ayudar.

Cambiando de tema, ¿cómo ve el panorama empresarial en Salamanca y provincia actualmente?

Hay sectores que están en una línea muy positiva y otros sectores que lo están pasando realmente mal, como el sector del comercio de proximidad, además es muy difícil cambiar esa tendencia; la pandemia abrió muchos cauces de vías de comercialización y se ha complicado retomar. En cambio, hay sectores, muy potentes, por ejemplo, el turístico y el alimentario. Por eso, insistimos en nuestra reivindicación de mejorar las comunicaciones, las conexiones ferroviarias. La gente tiene que llegar bien a Salamanca, es necesario si queremos estar a la altura de las circunstancias es necesaria. La Cámara, junto al resto de instituciones tenemos que seguir reivindicando la necesidad de una conexión ferroviaria adecuada, tanto en la Ruta de la Plata como con Portugal como con Madrid; debe ponerse en marcha más y sobre todo que ya sabemos que las inversiones que entran dentro del encaje presupuestario de España; además es una inversión de futuro y se va a recuperar fácilmente

Sería fundamental no solo para el turismo, si no para toda la economía de Salamanca

Para la economía, los ciudadanos, para atraer talento, tenemos talento y tenemos que saber retenerlo, además eso genera alrededor de todo ese talento, somos punteros y centros de investigaciones en algunos casos punteros trasplantes. No podemos perder esta oportunidad

El sector agroalimentario está muy bien, ¿es sobre todo por las exportaciones?

Sí, en las exportaciones hay un antes y un después, estamos hablando de empresas que son de las más importantes del mundo, el sector chacinero la más importante del mundo. Pero también en cereal, hay empresas que facturan bastante. Tenemos emprendedores de raza en Salamanca y eso es importante.

Y en cuanto al comercio ¿cree que no tiene visos de solución?

De momento, veo que es el único sector que se está quedando atrás, tenemos que aportar entre todos para darle un impulso; además sin comercio local la ciudad pierde mucho en todos los sentidos, pero ahora con el tema de la compra online es muy complicado. Hay que seguir trabajando y peleando, formándonos y digitalizándonos, porque el que no se digitalice sí que antes o después estará muerto.