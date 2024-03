Lorena Martín: “El próximo objetivo es poder vivir mi primer europeo que será en Roma”

La atleta peñarandina Lorena Martín vive unos días de relajación y preparación tras su participación en el mundial de Glasgow y el sabor agridulce que dejaba su eliminación de esta importante prueba.

Fiel a su filosofía personal, Lorena asume cada carrera como un reto y una experiencia, fijando su mirada en el largo y potente futuro que viene por delante, algo que deja patente en la conversación mantenida con Salamancartv al Día y Bracamonte al Día.

¿Como has vivido a nivel personal y deportivo tu experiencia en Glasgow?

A nivel personal, ser internacional con la selección española es algo que siempre me enriquece mucho ya que no todos los días tienes la oportunidad de representar a tu país y sobre todo compartirlo junto a compañeros extraordinarios. En lo deportivo no pude conseguir lo que buscaba pero también debo ponerlo en perspectiva y ya son 3 los mundiales consecutivos en los que participo, algo muy difícil. La clasificación y las eliminatorias son muy duras y no pudo ser esta vez. Estoy triste en lo deportivo pero es otra experiencia más personal que consigo.

¿Como te encuentras fisicamente?

Este invierno creo que ha sido el que mejores sensaciones me deja, pudiendo acumular muchos entrenos y sin molestias físicas, algo muy importante

Tras este breve parón para coger fuerzas ¿cual es el próximo objetivo en el horizonte mas cercano?

Pues lo más cercano es el campeonato de Europa, que se celebra la primera semana de junio en Roma. Aunque antes tendré que competir un par de pruebas antes ya que la mínima de participación es 2:01:90 que exige la Federación Española. Me gustaría estar ahí ya que ademas sería mi primer europeo

¿Que expectativas mantienes para esta temporada?

Seguir mejorando y continuar en la elite del atletismo sumando experiencias y luchando

En el horizonte también se encuentran los próximos Juegos Olímpicos ¿ A por ellos?

Pues es bastante factible, viendo como estoy viviendo el invierno es un objetivo viable. Si todo sigue marchando bien como ahora me veo luchando en ellos.