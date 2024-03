Las enfermeras denuncian discriminación para acceder a puestos directivos

Las enfermeras se han concentrado esta mañana en la puerta del Hospital Universitario de Salamanca para exigir el fin a la discriminación hacia su profesión y la posibilidad de ocupar puestos directivos. Estíbaliz Gil, secretaria provincial de Satse (Sindicato de Enfermería) ha reclamado esta mañana, Día Internacional de la Mujer, un cambio estructural que reconozca adecuadamente su trabajo en Sacyl. "Como los cuidados siempre han estado asociados a la mujer a lo largo de la historia, nos ha sido muy difícil crecer como profesión, pero los cuidados de enfermería están basados en evidencia científica", se ha lamentado.

La protesta se ha centrado en la demanda de una clasificación profesional justa dentro del sector público, ya que actualmente están ubicadas en el grupo A2. "En el momento en el que se convoca un puesto directivo y va enfocado al grupo A1 a nosotras no nos dejan acceder, y también somos graduadas universitarias. ¿Por qué otras profesiones mayoritariamente masculinas sí pueden? Pedimos los mismos derechos para acceder a los mismos puestos de trabajo. Una residencia podría ser dirigida por un psicólogo, pero no por una enfermera. No tiene mucho sentido", ha denunciado.