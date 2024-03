"De nada sirve ganar en Ávila si después vienes a casa y no consigues los 3 puntos", afirma Chiapas

El entrenador del Salamanca UDS, Jehu Chiapas, ha repasado la actualidad del conjunto charro en la rueda de prensa habitual de los viernes, en este caso en la previa del partido que los blanquinegros jugarán el domingo a las 16.30 h. en el Helmántico ante el Villaralbo.

Efecto de la victoria en Ávila

"Has sido una semana positiva, siempre después de ganar es más fácil. Pero bueno, teniendo atención que al final no hemos hecho nada todavía respecto a los objetivos principales del equipo en esta temporada. Hay un camino largo y hoy más que nunca se vuelve al partido a partido, fin de semana a fin de semana, para no distraerse de nuestro objetivo".

Previsión de lluvia

"Sabemos lo que de repente ha pasado últimamente con los días de mucha lluvia en el estadio. Y esperamos que no caiga tanta agua por acá como pasó el día del Sant Andreu. Entonces, pues esperar que el campo pueda llegar lo mejor posible".

Claves para seguir la racha

"Más que nunca tener humildad, seguir creyendo, seguir trabajando y aferrarnos, acercarnos todavía más a lo que hemos hecho en estas últimas semanas. Y lo que nos han llevado a poner un poco de duda en cómo terminar la liga. Que es el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el correr, todas estas cosas que son las que nos ha dado mucho resultado últimamente".

Experiencia como entrenador

"El triunfo en Ávila fue una buena experiencia, pero esperemos que haya muchas mejores y se disfruta. También se disfruta los malos días, los resultados negativos te hacen pensar mucho , trabajar más y yo como entrenador que probablemente llevo poco tiempo me gusta observar todas las experiencias y te da la cabeza para buscar soluciones en lo negativo y en lo positivo, buscar que el equipo mantenga la línea, que también es algo difícil, muchas veces cuando vienen partidos con buenos resultados. Es importante no distraerse porque nos queda un camino largo".

¿Es el mensaje para los jugadores?

"No, afortunadamente no. Tenemos una plantilla muy madura, muy capaz y nuestro trabajo como como cuerpo técnico es muchas veces elevar ánimos, intensidad en las disputas, mentalidad en momentos complicados y en momentos medianamente positivos. Es poner todo en la balanza, en el punto neutro para que sepamos que hoy otra vez tenemos un partido fundamental. Porque de nada sirve ganar en Ávila si después vienes a casa y no consigues los 3 puntos".

Rival de la zona baja

"Al final seguimos estando a una distancia importante de la Ávila, estamos en un tercer lugar que no es lo que aspira este club y el objetivo de esta campaña sigue muy complicado porque justo en esta etapa de la temporada es donde los partidos son más difíciles, porque los de abajo se juegan el el descenso, los del medio están queriendo escapar de alguna zona o pegarse a los de arriba y los de arriba tenemos objetivos claros, pero los que se juegan un descenso son más peligrosos todavía".

¿Cambios en el once?

"Tenemos un esquema táctico un poco más definido, eso puede ser que sí, pero jugadores como tal no, porque al final hoy tienes alguna lesión o jugadores que vienen apenas incorporándose, como Pablo Espina y Martín Galván, que a lo mejor en algún otro escenario podrán ser titulares sin mayor problema, pero la gente que está en campo está aprovechando los minutos dando resultados, metiendo goles, entonces hay una competencia muy difícil, los jugadores lo entienden y nos permite jugar con esto dependiendo del escenario que vayamos".

Viti Poveda y la competencia en la plantilla

"Es un jugador con características muy definidas y que no tenemos mucho en este equipo, el playoff pasado mete un par de centros importantes, es un jugador muy importante para nuestro esquema y es uno de esos jugadores que necesitamos en su máximo nivel. Aunque seguramente da el máximo todo el tiempo en los entrenamientos, en los minutos que le toca disfrutar, igual que el resto de los compañeros y seguramente yo soy el que se puede equivocar o no al meterlo de inicio. Puede pasar con Viti, Miguelito, Gustavo, Alvarito, Javi... Créeme que regularmente el que se equivoca en dejarlos en el baquillo soy yo, porque ellos entregan lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido".

