Llega al CDS la colorida exposición ‘Aguja, punto. Punto y cruz’ de la macoterana Petra Madrid Zaballos

El Centro de Desarrollo Sociocultural acoge desde este jueves la colorida exposición “Aguja, punto. Punto y cruz” de la artista macoterana Petra Madrid Zaballos, en la que pueden contemplarse obras tejidas de artistas tan reconocidos como Julio Romero de Torres, Pedro Botero, Van Gogh o Sorolla.

Una muestra y una pasión sobre la que su autora explica que “ mi primer contacto con la aguja fue siendo niña, en de Macotera. Siendo ya adolescente, durante las tardes de calor de las vacaciones de verano, mis hermanas y yo hicimos unas mantelerías que aún conservo. Nuestras bisabuelas y abuelas ya hacían bordados y punto de cruz, pero a finales de los años 80 surgió un boom por las manualidades, con la publicidad en televisión, la publicación de diferentes revistas y el resurgir de tiendas especializadas en labores. Entonces me dije: "Si a mí el punto de cruz me gustaba... Voy a probar"; me compré unas revistas, un trozo de tela, unos hilos y comencé”.

Desde aquellos momentos ya han pasado más de 30 años, tiempo en el que ha realizado diferentes obras que van desde gráficos de casas, mosaicos, cottages o temas florales hasta obras de pintores de primer nivel, algo que puede contemplarse en el recorrido que ofrecen las decenas de obras protagonistas.

La alcaldesa Carmen Ávila ha destacado lo sorprendente y colorido de las creaciones así como la importancia de contar con artistas así en la comarca.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita en el CDS hasta el 12 de abril, de lunes a viernes en horario de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 horas.