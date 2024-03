“Entreno al máximo para mejorar y lograr mis objetivos en las competiciones” 

- Llevamos siguiendo tu trayectoria durante varios años. Además del Campeonato del Mundo también has conseguido alzarte con el primer puesto en el campeonato de España por equipos y has ganado el Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica por tercera vez consecutiva. ¿Cómo es el día a día de Manuel Crespo para haber llegado tan alto?.

Mi entrenamiento principalmente se basa en montar cuatro veces a la semana. Cada día realizo diferentes ejercicios durante una hora cada uno en solitario con mi entrenador, que es mi padre. No solo entreno con mi caballo, si no que cojo todos los caballos que tenemos porque cada caballo puede aportarme una cosa diferente en mi formación.

En los días previos a las competiciones hago ensayos de cada una de las pruebas a las que me voy a enfrentar durante más horas perfeccionando aquellas que no salen como deberían. Son muchas horas de esfuerzo para que todo salga lo más perfecto posible

- ¿A quién dedicas el título conseguido en Sevilla?

El título que conseguí en Sevilla se lo dediqué a mis padres. A mi padre por estar entrenando conmigo y enseñándome cada día lo que hace que llegue a realizar y ganar competiciones, y a mi madre por estar apoyándome siempre en el camino para conseguirlo

- ¿Qué jinete es para ti una referencia?

Principalmente mi padre ya que siempre me ha enseñado que el esfuerzo es la clave para conseguir todo lo que te propongas, ya que ha sido un jinete que desde pequeño ha luchado, a pesar de tener pocos recursos, para conseguir realizar y ganar competiciones llegando incluso a la categoría de ‘Gran Premio’.

Si tuviera que elegir un referente más conocido sería Borja Carrascosa y Daniel Martin Dockx quienes además de ganar muchas competiciones han disputado las últimas olimpiadas.

- Cuéntanos todo lo que quieras de Bandolero CCCXXIV

Mi caballo es de pura raza española que procede de la ganadería de Miura y Conde De Montarco. Se trata de un caballo que tiene mucho corazón y mucha clase, además es un animal muy manso lo que te permite realizar muchas actividades. Es un caballo al que le tengo un cariño muy especial, ya que gracias a él he conseguido realizar y ganar muchas competiciones

- ¿Cuántos campeonatos de España has disputado?

Dos campeonatos de España, ya que se empieza a competir con 8 años, aunque yo comencé a hacerlo con 7 años en la categoría de Prebenjamín. Actualmente me encuentro compitiendo en categoría Alevín, la cuál dura cuatro años, siendo este mi último año en esta categoría pasando a Infantil.

- ¿Cuál es tu palmarés como jinete?

En mi primer año como prebenjamin conseguí mi primer campeonato de Castilla y León con mi caballo Piedrahita. Cuando pasé a categoría Alevín conseguí otras dos veces consecutivas el campeonato de Castilla y León, después me presenté al campeonato de España quedando entre las primeras posiciones.

Este último año he conseguido alzarme con el premio del campeonato de España por equipos. He vuelto a quedar entre los primeros puestos en el campeonato de España y por último en la feria de caballos de pura raza española SICAB,Salón Internacional del caballo, me he alzado con el primer puesto.

- ¿Cuáles son tus objetivos para este año 2024?

Mis principales objetivos durante este año son llegar a la categoría de Infantil con mi caballo Bandolero CCCXXIV, aunque seguiré compitiendo en Alevín. Quiero conseguir el primer premio tanto en el campeonato de España como en el SICAB y ganar por cuarto año consecutivo el campeonato de Castilla y León.

Por otro lado seguir mejorando todo lo posible, entrenando las máximas horas ya que es la manera de poder llegar a alcanzar estos objetivos.

- Además de tu afición a los caballos. ¿Qué otras cosas te gustan en tu día a día?

Cuando no estoy montando en el caballo me gusta tocar la guitarra, voy a clases en la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes. Además cuido mucho mis estudios ya que en un futuro quiero seguir dedicándome a esta profesión tan bonita.

- Tu padre, además de ser tu profesor, es un gran jinete que a pesar de las dificultades ha conseguido grandes cosas, por ello nos dirigimos a ti Antonio Crespo ¿Qué características crees que debería tener un buen jinete de Doma Clásica?

Un buen jinete tiene que caracterizarse por tres componentes: el primero de ellos es tener mucha afición por este deporte, el segundo tener una gran pasión y la tercera disciplina. Con estos tres componentes se puede llegar a ser un buen jinete, ya que el resto de cosas se pueden ir trabajando

- ¿Es importante que fomentar la equitación desde edades tempranas?

Es muy importante porque es muy beneficioso ya no solo para llegar a ser jinetes profesionales si no también para su educación. La disciplina que conlleva realizar este deporte, aunque sea solo como afición puede llegar a que los niños y niñas consigan tener una mayor educación.

- ¿Qué es ‘Laderas del Valle’?

Laderas del Valle es un centro hípico con un modelo de enseñanza muy innovador puesto que hemos diseñado nosotros, un sistema para practicar la equitación en grupo de una forma muy económica y muy eficaz ya que las clases en grupos son personalizadas lo que permite que todos los alumnos aprendan muchísimo a un coste económico muy asumible.

Nuestro principal objetivo es conseguir que este deporte sea accesible para todo el mundo y deje de ser un deporte elitista reservado solo para unos pocos Yo es un tema que he sufrido desde pequeño, al ser un deporte tan elitista era muy complicado poder montar y hacer lo que yo realmente quería, por ello hemos desarrollado este sistema que gesta funcionado muy bien con más de 100 niños y niñas que vienen a practicar equitación cada semana.