El rector de la Universidad de Salamanca renuncia al cargo

Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, renuncia a su cargo al frente de la institución académica. Así lo ha manifestado en la presentación del retrato de María Dolores Gómez Molleda, que se incorpora a la Sala de Retratos del Rectorado.

Su decisión llega tras la renovación del Claustro de la Universidad y el apoyo masivo a Juan Manuel Corchado. "Cada cual debe saber cuándo llega el momento de entregar el testigo", ha expresado. El rechazo al plan estratégico de los próximos años para el Estudio salmantino propuesto por Rivero y su equipo de gobierno ha motivado también la dimisión. "Tenemos un nuevo Claustro que tiene que decidir la reforma de los Estatutos. Creo que no tengo que liderar ese proceso por dos razones: la primera es que nuestro mandato se agotaría en plena renovación. Quien tiene que estar al frente es alguien que vaya a asumir la gestión de la Universidad en el futuro. Y segundo, porque yo tengo una opinión muy crítica sobre la reforma. No soy neutral", ha puntualizado. Rivero ha subrayado que la institución académica se encuentra "en un momento de cambio" que tendrá consecuencias relevantes para los próximos diez o quince años. "Quien lo vaya a hacer debe contar con todo el respaldo de la Universidad y presentar un proyecto para que la comunidad universitaria decida sobre su futuro".

El catedrático de Derecho Administrativo ha confesado que lleva "meses" sopesando esta decisión y ha anunciado que se convocarán elecciones "inmediatamente" para que la comunidad universitaria se pronuncie. Hasta entonces, María José Rodríguez Conde, vicerrectora de Calidad y Enseñanzas de Grado, asume desde hoy las funciones de la figura del rector.

"Vuelvo a mi despacho de profesor. Me van a ver dando mis clases y escribiendo mis libros. Es lo que no he dejado de hacer en estos seis años y lo que voy a seguir haciendo", ha recalcado. Aunque ha confesado que mantiene su "energía" y "motivación", opina que es "sano para las instituciones" el cambio de personas y los "aires nuevos". "Hay un afán por perpetuarse en las posiciones. Que circulen los programas es una oportunidad. Un nuevo proyecto que compita presentándose a unas elecciones va a traer a esta institución ilusión y nuevos bríos".

Ricardo Rivero llegó al rectorado de la Universidad de Salamanca tras las elecciones de diciembre de 2017 y revalidó su cargo en 2021. Ya ha comunicado su decisión a la Junta de Castilla y León y se hará efectiva a lo largo de la mañana.