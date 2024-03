Juan Manuel Corchado ya tiene equipo y programa para concurrir a las elecciones al Rectorado de la USAL

Juan Manuel Corchado, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca, presentará su candidatura a rector de la USAL, tal y como ha confirmado a SALAMANCArtvALDÍA. De hecho, es algo que ya tenía decidido de cara a las elecciones que dentro de año y medio iban a celebrarse. Ahora, la dimisión de Ricardo Rivero ha precipitado los comicios, pero ya tiene su equipo y programa ultimados.

Corchado lleva “preparando desde hace tiempo una candidatura de consenso con mucha gente de la Universidad, buscando compañeros con todo tipo de sensibilidades y con un programa unificado, que impulsará lo que se ha hecho hasta ahora, con la idea de tirar para adelante a partir de lo que ha hecho el rector Rivero con su equipo e impulsar una Universidad potente”.

Es decir, un trabajo sobre lo que ha hecho hasta ahora el equipo de Rivero para “desarrollar un nuevo proyecto de consenso con toda la Universidad y hacer que alcance sus objetivos y siga teniendo y aumentando su potencia y nivel de influencia”, ha explicado.

“La verdad que estoy muy ilusionado y con muchas ganas”, afirma Corchado, que espera ser el próximo rector, aunque “habrá que esperar a que la comunidad universitaria se pronuncie; si consigo que se ilusionen tanto como estoy yo en este proyecto, pues ganaré”.

Con un equipo preparado y un programa consensuado, ahora va “a limar los últimos flecos y esperar a que se convoquen las elecciones para poder empezar la campaña electoral. Por suerte, lo he tomado con tiempo”.

La convocatoria de las elecciones, estima Corchado, “será rápida y en breve; ya tenemos la junta electoral nueva y la convocatoria será cuanto antes, luego habrá un plazo aproximadamente de un mes hasta que se celebren las elecciones. Serán en semanas”.

No es la primera vez que Corchado se presenta a unas elecciones al rectorado de la USAL, ya lo hizo en una ocasión anterior, en la que ganó Ricardo Rivero.

Sobre la dimisión inesperada de este último, asegura que “no se ha parado mucho en pensar los detalles; me he puesto más bien a pensar cómo cerrar rápidamente los flecos que me quedaban por cerrar, para tenerlo todo listo y, en cuanto se convoquen las elecciones, presentarme”.

Sobre Rivero afirma que “es un rector que ha trabajado mucho; él y todo su equipo han tenido que tomar decisiones importantes en un momento difícil para todo el mundo en el pasado”. Respeta su decisión y “hay que tirar para adelante; dejar que él siga con su trayectoria y darle las gracias por el esfuerzo y trabajo que ha prestado”.

Ahora, ha añadido Corchado, “entramos en una etapa complicada y muy interesante, en la que tenemos que revisar los estatutos de la Universidad e impulsar la implantación de la LOSU; Rivero ha pensado que es mejor que los cambios los haga alguien que luego pueda desarrollar un plan sobre ellos y se ha planteado su dimisión; desde este punto de vista, hay que verlo con mucho valor por su parte, porque ha pensado en lo que cree que es mejor para la Universidad más que sí mismo”.

“Hay que dar las gracias al rector y a su equipo por todo el esfuerzo que han estado haciendo estos últimos años por todos nosotros”, ha concluido Corchado.