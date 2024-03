"ANPE apuesta por el personal laboral educativo como pilar fundamental de la calidad en los centros educativos"

El sindicato trabaja por y para los profesionales de educación no universitaria. Además, dirigen la Junta de Personal Docente no Universitario

Guillermo Bueno es el presidente del sindicato independiente ANPE Salamanca, del que lleva al frente desde hace dos años. El sindicato trabaja por y para los profesionales de educación no universitaria. Además, dirigen la Junta de Personal Docente no Universitario.

Este jueves celebran las elecciones laborales. Se trata de unas elecciones en las que participa todo el personal de educación que no es funcionario, sino que pertenece al sector laboral. En ese sector laboral se encuentran el profesorado de religión, que es el colectivo mayor; los asistentes educativos; todo el profesorado que imparte educación de 0 a 3 años; el profesorado bilingüe, donde hay British Council (ayudantes de inglés); por último, la parte sanitaria de la educación, en la que estarían todas enfermeras y los fisios, sin olvidar otras personas que trabajan en los centros como conserjes y personal de servicios.

Se trata de cinco colectivos que se encuentran en los centros, y para los que el sindicato independiente ANPE Salamanca reivindica diferentes cuestiones, peticiones que ya se encuentran instauradas en otros lugares.

Programa

Para estas próximas elecciones, ANPE ha elaborado un programa en el que piden diferentes reivindicaciones para estos colectivos laborales. “Entre esas peticiones, se encuentran un buen convenio para los técnicos de superiores de educación infantil que son los que atiende a los menores cero a tres años, para que puedan entrar en las actividades de formación de los CFIE, que ahora mismo por no ser funcionarios no pueden entrar; y que haya una coordinación y una comunicación de esta etapa con el centro, que sean una unidad más del centro, que no sean una cosa aparte”, explican.

Por otro lado, “también queremos que todos los ayudantes técnicos educativos, que son las personas que ayudan cuando hay un niño que no tiene movilidad, que no puede ir al baño, queremos que a todas esas personas se les catalogue como puestos de especial dificultad en el desempeño de su función y que se le ayude con todo el tema de actividades de formación que necesitan”, explica.

La figura de la enfermera escolar

En este sentido, Guillermo Bueno destaca que desde ANPE “seguimos pensando que la enfermera escolar tiene que estar en los centros”. Ahora mismo hay un total de 10 enfermeras escolares y “las únicas 10 están dedicadas a un solo alumno que tiene que ver con muchos problemas”.

Por ello, “queremos que la figura de la enfermera escolar esté en cada zona: Guijuelo, Béjar, Vitigudino… y que atienda a los centros en prevención, en el tema de detención tempranas de las enfermedades, trabajar la salud con el alumnado y la salud con el profesorado. Y luego eso no existe”, destaca. “Seguiremos luchando tanto desde AMPE como desde SATSE para que esto se cumpla”, aseguran.

Los fisios

“La importancia de los fisios en los centros educativos es crucial”, destaca Bueno. “En la actualidad hay muchos alumnos con dificultades y tienen que estar trabajando con ellos día a día, pero el problema que tienen tanto los enfermeros como los fisios es que no tienen una normativa específica. Por ello tendría que existir una normativa específica clara que regule sus funciones”.

Profesorado de religión

Los profesores de religión son otro de los colectivos para el que piden mejoras desde ANPE. “Llevamos mucho tiempo trabajando con el profesor religión y se han conseguido muchas cosas, porque ahora mismo están igual que en un interino normal, pero desde nuestra postura defendemos claramente la asignatura de religión en los centros y, por lo tanto, a su profesorado”, explica.

En este sentido, “queremos que estos profesores tengan más estabilidad, que salgan más puestos en los concursos de traslados, que haya un convenio colectivo propio de cómo se contratan, cómo son las jubilaciones, cuáles son las funciones, que puedan acceder a los departamentos y sobre todo la defensa de la asignatura”, concluye.