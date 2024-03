Peñaranda en Común pide al equipo de gobierno que explique si apostará por un gran concierto para las Ferias y Fiestas 2024

Desde Peñaranda en Común piden al PSOE que aclare si como equipo de gobierno va a tomar la decisión política de volver a apostar por un gran concierto durante la semana festiva de la localidad. “Peñaranda siempre ha sido, y es, un referente cultural en lo que a la celebración de eventos musicales se refiere. La apuesta que este Ayuntamiento hace durante su semana grande con la contratación de orquestas de nivel, así como la celebración de algún concierto musical de cierta envergadura ponen a nuestra localidad en el foco mediático, atrayendo a un gran número de público”, según afirman.

Desde esta formación política piden al PSOE que aclare si como equipo de gobierno va a apostar por la celebración de un concierto musical o por el contrario tiene pensado no hacerlo, como ya ocurría el pasado año. Desde PeC exponen que, “somos conscientes que es complicado traer un gran concierto a nuestro municipio, principalmente no sólo por la falta de disponibilidad de grupos que se presten a actuar en el medio rural, sino por el importante coste que supone tanto el caché de los artistas como la producción del propio espectáculo”. No obstante, desde esta formación exponen que, “al final todo ello depende de decisiones de carácter político, de priorizar unos eventos sobre otros en base al presupuesto disponible para este tipo de actividades”. Por lo que piden al PSOE que estudie la situación a la mayor brevedad posible, y si finalmente toman esa decisión, se pongan a trabajar en ella de inmediato a fin de intentar encontrar un evento que se adecue a las necesidades y posibilidades que ofrecen las arcas municipales.

Por último, y atendiendo a las proposiciones que desde la sociedad civil lleguen a este grupo político, proponen a grupos o artistas musicales que consideran pueden encajar muy bien dentro de lo que puede considerarse un formato festivo culturalmente trasversal: El Canijo de Jerez, Los Zigarros, Camela ,Mago de Oz, La Pegatina o Viva Suecia entre otros.