Marco Pérez: “Para triunfar hay que hacer el toreo que uno siente y ser fiel a una personalidad”

- Marco, lo primero, imagino que muy feliz por el tremendo triunfo cosechado hace apenas unos días en Mérida (Venezuela) en el que fue el arranque de esta temporada.

- Si, contento. Me hacía mucha ilusión debutar en esa plaza y frente a esa afición y salió todo muy bien. Hemos empezado la temporada muy bien, las cosas están saliendo y lo más importante es que vamos dando pasos hacia adelante.

- ¿Cómo viviste esa tarde en la que indultaste los dos novillos a los que te enfrentaste?

- Fue muy emocionante, fueron dos animales muy buenos y me encontré a gusto con los dos. El público se emocionó, disfruté mucho, hice cosas buenas, me relajé, toreé como me gusta hacerlo y fue una de esas tardes que no se olvidan. Y curiosa porque no siempre se juntan tantas cosas favorables como para indultar dos novillos.

- Además, supongo que estos triunfos reconfortan y hacen olvidar todos los problemas y trabas que le pusieron el año pasado para torear en América debido a su edad.

- Me dio mucha pena y mucha tristeza lo que vivimos hace un año en Colombia, sobre todo por la afición y la situación tan injusta que están viviendo los aficionados colombianos. Es un país en el que he vivido cosas increíbles, con aquella salida a hombros con el maestro César Rincón. Espero volver pronto y continuar disfrutando en Colombia.

- Entre los jóvenes, ¿qué percibe acerca de la visión que tienen del mundo de los toros?

- De respeto, eso es lo que percibo incluso con amigos míos que no eran aficionados o veían este mundo desde lejos y ahora conmigo se están acercando más. Yo no creo que la juventud esté en contra de los toros, sino todo lo contrario. En las grandes plazas vemos como cada vez son más los jóvenes que van a los toros y esa tendencia es muy positiva. ¿Habrá algunos en contra?, por supuesto, eso es inevitable, pero en general yo creo que la postura de la juventud es de respeto a la libertad de ir o no a los toros.

- ¿Conoce algún caso de alguien que se haya aficionado a La Fiesta por ser admirador suyo o que le llame la atención de que un joven de tan corta edad muestre esa imagen en los ruedos?

- Hacerse aficionado en el sentido estricto, no lo sé, pero que estén yendo a los toros hay muchos, sobre todo compañeros míos que han venido a verme a muchos sitios y cada vez les gusta más. Y yo diría que no solo conmigo. Ahora mismo estamos viendo como hay un plantel de novilleros jóvenes que están haciendo que mucha gente joven acuda a las plazas a vernos e incluso haciéndose seguidores y partidarios de cada uno de nosotros. Eso es muy bonito para La Tauromaquia.

- Hasta ahora, casi siempre se ha anunciado junto a figuras del toreo en festivales o en festejos mixtos. ¿Cómo ha gestionado esa presión y esa responsabilidad de verse al lado de auténticos maestros?

- Admiro mucho a todos los maestros. Es una admiración total, he aprendido mucho de todos ellos y he tratado de quedarme con los muchos consejos que me han ido dando a lo largo de estos últimos años. Cuando estás rodeado en un cartel de maestros del toreo, lo que hago es aprender, observarles y cuando es mi turno tratar de hacerlo lo mejor posible. Cada día entreno para aprender y desarrollar mi tauromaquia y poder mostrarla en la plaza.

- Una de esas tardes de las que hablamos fue la del 12 de octubre de 2022 en La Real Maestranza de Sevilla, en la que formó un lío tremendo…

- Fue uno de los días más bonitos de mi vida, nunca olvidaré lo que viví aquel día, con la afición de Sevilla tan entregada y lo que pude disfrutar. Sueño con repetir un triunfo así en un futuro, sería algo maravilloso.

- Y sin olvidarnos de la mañana del 15 de mayo del año pasado en Las Ventas, enfrentándose en solitario a tres novillos. ¿Cómo recuerda ese día, la expectación suscitada y todo lo que se generó en torno al acontecimiento?

- Increíble todo, fue algo que es muy difícil explicarlo con palabras porque fueron sentimientos. Sevilla y Madrid fueron dos días soñados a todos los niveles. En Madrid viví un ambiente muy especial, ver en los tendidos a los aficionados emocionados, sentir a tantos aficionados de Salamanca, me llenaba de ilusión y de responsabilidad. Fue muy bonito, muy emocionante. Por mi parte fue una entrega total que es lo que tenemos que hacer los toreros delante de los animales, entregarse uno por completo y ofrecer lo mejor de uno mismo.

- En todo este camino podemos decir que ha habido dos pilares básicos: uno es la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca y otro su apoderado Juan Bautista. ¿Qué puede contarnos de cada uno de esos bastiones en los que se cimenta su prometedora carrera?

- Indudablemente ambas partes han sido esenciales y básicas en mi formación personal y profesional, junto a mi familia. La Escuela Taurina de Salamanca ha sido y es mi casa, donde me he formado y donde he aprendido muchas cosas. Siempre estaré agradecido a los maestros y a mis compañeros por todo lo que hemos compartido y hemos aprendido juntos. Y mi apoderado, Juan Bautista, por supuesto, por cómo apostó por mí, me abrió las puertas de su casa y me ha enseñado tantas cosas que sería difícil explicarlas. Tanto la Escuela como mi apoderado, han sido fundamentales para haber llegado hasta aquí y siguen siéndolo para crecer y seguir cumpliendo retos y metas.

- La temporada 2024, la que será su primera como novillero con picadores, a punto de comenzar en España y Francia, ¿cómo se encuentra?

- Me encuentro bien, no he parado de torear y estoy ilusionado con todo lo que tenemos por delante.

- ¿Nota cierto peso sobre sus hombros por ser el centro de casi todas las miradas en ese escalafón de novilleros?

- Soy responsable por naturaleza, exigente conmigo mismo. La mayor presión que siento es la que me marco cada día en cada entrenamiento y cada tarde. Las miradas de los aficionados en los novilleros que estamos ahí, son motivaciones y creo que es algo muy bonito.

- En un novillero como usted, ¿qué vamos a encontrar? ¿El triunfo a toda costa y sea como sea para acaparar portadas todos los días o va a seguir fiel a su concepto sin preocuparse demasiado por lo numérico?

- Es una simbiosis de todo porque sin una cosa no viene la otra. Mi preocupación siempre ha sido exclusivamente torear y hacer el toreo que llevo dentro, entenderme con los novillos y ofrecer esa entrega y ese compromiso cada tarde. Sobre esa base, llega todo lo demás. El triunfo es clave y es fundamental. En el toreo los triunfos son determinantes para abrirse camino, pero las casualidades no existen y para triunfar hay que hacer el toreo que uno siente y ser fiel a una personalidad.

- En este arranque de temporada no faltan citas de relevancia como Córdoba, Arles, La Línea de la Concepción... junto a compañeros que también tienen mucho que decir en este momento de su carrera. ¿Un comienzo soñado?

- Es un inicio muy bueno, una temporada donde los novilleros vamos a tener un protagonismo importante porque estamos una serie de toreros que estamos movilizando a los aficionados. Ninguno vamos a querer perder en la plaza y eso genera una competencia y una rivalidad muy sana y muy buena para los aficionados.

- No podemos obviar su esperada presentación en Salamanca, que tendrá lugar en Guijuelo el 20 de abril. ¿Es consciente de lo que va a suponer ese día para toda la afición de la provincia?

- Estoy descontando los días para una cita que la tengo marcada en rojo en mi calendario, es un día importante que me llena de ilusión y de responsabilidad.

- ¿Pasa por su mente anunciarse ya en las novilladas de las grandes ferias o aún es pronto para pensar en ello?

- Son cosas de mi apoderado en las cuales no suelo preguntar. Tengo a mi lado a las personas que dirigen mi carrera que ellos saben mejor que yo, los pasos que debemos ir dando. Por mi parte, tengo que estar preparado para torear donde me anuncie y dar lo mejor de mi mismo.

- Cuando acabe esta temporada, ¿qué le gustaría haber conseguido en su primera temporada como novillero con picadores?

- Seguir ilusionando al público y haber cumplido las metas propuestas.

- Por último, ¿cúal cree que es el camino que hay que seguir para ser figura del toreo?

- La entrega total y el aprendizaje, esas son las claves para crecer en la profesión.