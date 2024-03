La salmantina que se ha convertido en 'Gran Dama de las Artes Escénicas'

La Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) y el Instituto Cervantes, con motivo del Día de la Mujer -que se celebra este viernes, 8 de marzo-, han rendido homenaje a la salmantina Charo López, Carmen Resino, Blanca del Rey y Mercedes Padilla por "ser pioneras" y "romper techos de cristal". Con este reconocimiento, las cuatro artistas se convierten en 'Grandes Damas de las Artes Escénicas' del panorama cultural español e internacional.

Como ha destacado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noruego Galilea, durante el homenaje celebrado este miércoles en Madrid, las cuatro son "referentes indiscutibles de talento, compromiso y tesón" que "han dedicado sus vidas a los escenarios" para hacer "más feliz y más rica" la vida del resto. "Son una de las mejores cartas de presentación que tenemos en el extranjero cuando hablamos de cultura española", ha añadido.

"Son cuatro mujeres maravillosas que, desde el espacio de las artes escénicas, han luchado por dignificar su profesión a través del talento y la valentía. Han roto techos de cristal y han sido pioneras", ha destacado por su parte la directora del Gabinete de Igualdad de la Academia de las Artes Escénicas de España, Pilar Jurado. "Este es un homenaje para vosotras, para agradeceros los caminos que nos habéis abierto", ha señalado.

El actor y director de teatro español, Eusebio Lázaro, ha sido el encargado de ensalzar la trayectoria de la actriz y productora teatral Charo López, a quién ha calificado de "una intérprete icónica" de la escena nacional. "Ella posee el dominio de ese arte mágico que es el teatro y extensivamente el de la interpretación, el del cine y la televisión, va mucho más allá de lo común", ha destacado.

Para el actor y director español, López -que tiene la "capacidad de hechizar, de encantar"- ha insistido en que esta actriz "ha dominado el cine y el teatro durante dos generaciones y sigue haciéndolo". Al respecto, Charo López ha asegurado que "se merece" este reconocimiento, ya que, como ha recordado, ha trabajado "mucho".

La actriz ha rememorado sus años en Salamanca, cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras y unos estudiantes de Derecho le dijeron si quería formar parte de su grupo de teatro, una trayectoria que continúa hoy en día. Así, ha destacado que, a pesar de haberse jubilado, no ha parado de trabajar, examinarse y estudiar porque, como ha destacado, no ha sabido despedirse y no quiere hacerlo. "Lo más probable es que termine siendo así si la vida me deja", ha asegurado.