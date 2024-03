Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un criadero de perros

Tener un perro a tu lado es una decisión muy importante que debe tomarse después de haberlo meditado mucho y con responsabilidad. Por esto, si se decide optar por un perro de criadero, es fundamental que este no solo sea legal, sino que además cuente con todos los certificados y las garantías de bienestar animal. Aparte, si buscas criadero de perros en Salamanca, debes saber que no tienes por qué ceñirte solo a la localidad. En España hay muy buenos criaderos que envían perros a todo el país con todas las condiciones óptimas para que no se estresen durante el viaje.

Así pues, a la hora de buscar un perro de una raza determinada, es indispensable saber reconocer un buen criadero, por lo que te comentaremos los aspectos que debes tener en cuenta para ello.

Aspectos que hay que tener en cuenta al elegir un criadero de perros

En el momento en el que se decide comprar un perro de raza, es de vital importancia interesarse por la legalidad y la seriedad de los criaderos que trabajan con ella. De esta manera, obtendremos un cachorro sano y que cumpla con las características de su raza y nos aseguraremos de que la crianza es responsable, lejos de la explotación animal.

1. Asegúrate de que puedes ver el criadero

Un criadero de confianza siempre te permitirá ver sus instalaciones. Estas deben verse limpias y aclimatadas con todo lo necesario tanto para la madre como para los bebés. Agua en abundancia, comida y juguetes... son algunos de los requisitos que todo criadero tiene que poseer. Además, los buenos criadores no suelen criar varias veces al año ni tener varias camadas.

2. Informate de los cachorros y su madre con tranquilidad

Tanto si visitas el criadero como si estás en contacto con el criador de manera online, este debe proporcionarte información de los cachorros y de su madre. También debe mostrarse accesible con todas tus dudas y permitirte verlos con calma. Si visitas el criadero, fíjate en su actitud, si se los ve activos y con un pelaje saludable. A través de fotografías es más complicado, pero puedes pedir vídeos para observarlos.

3. El criadero debe interesarse por ti y tu situación

Un buen criador no venderá sus cachorros a cualquiera, por ello, se interesará por ti y querrá asegurarse de que puedas brindar al perrito todo lo que necesita. Los animales no son juguetes, por lo que, si un criador se interesa por ti y el ambiente en el que vivirá el perro, míralo como un punto a su favor. Asimismo, esto le ayudará a aconsejarte cuál cachorro se adapta también mejor a ti.

4. Los cachorros deben estar correctamente desparasitados y vacunados

Los criadores tienen la obligación de vacunar a sus cachorros cuando el calendario de vacunas lo estipule, por eso, te deben proporcionar la cartilla de vacunación y que todas las obligatorias vengan especificadas. Del mismo modo, también puedes asegurarte de que los cachorros tienen el chip y han sido desaparsitados pidiéndole la información del veterinario que los lleve.

5. El criadero debe proporcionarte todos los documentos del cachorro

Por último, y no menos importante, los criaderos oficiales estan registrados y, por lo tanto, sus perros tienen pedigrí. De esta forma, si le pides la documentación, debería mostrártela sin poner impedimentos.