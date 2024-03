Los derechos de la mujer, en peligro de retroceso

Amnistía Internacional

Grupo Local de Salamanca

En primer lugar, las mujeres cobran un 18,4% menos de media, lo que nos lleva a pensar que existe una brecha salarial de género que dificulta la retribución igualitaria, pues el sueldo medio de los hombres fue de 28.388€ mientras que el de las mujeres fue de 23.175€ en el año 2021. Además, las mujeres representan un 69% de los tres millones de personas que tienen sueldos menores a 965€. Por lo que es evidente que ocupan los peores trabajos, peor remunerados y mayormente a tiempo parcial.

La parcialidad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a empleos, en particular son el 23% de las mujeres con empleo las que tienen contratos a tiempo parcial, mientras que sólo un 6,7% de los hombres con empleo tienen contrato de este tipo. Además, de las mujeres con empleo parcial el 89% se ocupan en trabajos como la hostelería, la limpieza o el trabajo doméstico. Esto se traduce en sueldos por debajo del mínimo interprofesional, al tratarse de trabajos que requieren menos formación o nivel de estudios.

Esta brecha salarial también la encontramos en las edades más avanzadas, pues pasados los 65 años el 56% de los empleados son mujeres y aún así existe una diferencia de 8.600€ anuales, por lo que las mujeres se ven en la obligación de alargar su edad de jubilación para conseguir una retribución digna.

Los datos muestran una cruda realidad que representa los diferentes desafíos a los que se tienen que enfrentar las mujeres en el mundo laboral; sin embargo, este no es el único ámbito donde la igualdad real y efectiva entre hombre y mujer no se cumple. Otro desafío al que se enfrentan las mujeres es la violencia de género, cuya superación precisa de una acción de protección por el estado y de un gran respaldo y apoyo social.

En 2023, de los 59.950 casos registrados en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén), en 9.429 ha vuelto a existir una nueva denuncia, ya sea por parte de la víctima o de oficio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elevado a cinco las mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de este año. La última registrada fue una mujer de Ciudad Real que ha sido presuntamente asesinada por su pareja y que tenía un hijo menor de edad, y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Así, ya son seis los menores de edad huérfanos por violencia de género. El número de asesinadas por este motivo asciende a 1.245 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Entre abril y junio de 2023 hubo en España un total de 47.063 mujeres víctimas y se presentaron 48.227 denuncias. Según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los meses de julio, agosto y septiembre se registraron 53.480 denuncias. La actuación del Gobierno para enfrentarse a esta situación es algo fundamental. No hace mucho el Estado dedicó 46.200.000 euros para impulsar los Centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. Serían lugares de apoyo psicológico y jurídico y un refugio para las víctimas, y se instalaría uno en cada provincia. Por desgracia todavía no se ha realizado ningún avance sustancial al respecto y parece ser que la acción de las administraciones se ha visto paralizada en este tema al igual que los fondos destinados para lo mismo.

En definitiva, queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad, pues estamos en un momento en el que los derechos y avances de las mujeres se encuentran en peligro de retroceso, algo que no podemos dejar que pase. Los derechos de las mujeres deben ser constantemente defendidos por todos los colectivos. Deben ser abordados y protegidos desde las más altas esferas públicas a través de medidas tajantes, y desde nuestra sociedad con denuncias y procurando la igualdad entre hombres y mujeres. Pues hasta que no consigamos una igualdad real y efectiva seguiremos viviendo en una sociedad en la que las mujeres no estarán valoradas como se merecen y seguirán siendo víctimas de abusos, agresiones y asesinatos.