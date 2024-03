La música derivada del jazz, en concierto en el Conservatorio de Salamanca

El próximo viernes, 8 de marzo, tendrá lugar en el Conservatorio Profesional el siguiente concierto correspondiente al ciclo de Músicas de los siglos XX y XXI.

En esta ocasión habrá espacio para disfrutar de música actual derivada del jazz con obras del neozelandés John Psathas y de nuestro compañero del Conservatorio Román Álvarez Mayor, que con Perspectiva V «Keep in Sight» rinde un personal homenaje a John Coltrane con una formación de cámara. En cambio, la obra de la compositora Emma O’Halloran Music for the Small Hours (2023), para dúo de percusión, se basa en el folklore irlandés.

El lugar para los compositores consagrados lo llenará Epitaph, hermosa composición para oboe y piano del polaco Witold Lutoslawski, y la Fantasía concertante de Heitor Villa-Lobos (1956), obra para clarinete, fagot y piano.

Como siempre en este ciclo, el concierto será de entrada libre y tendrá lugar en el Auditorio del Conservatorio a las 20:15 h.