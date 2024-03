El 6% de los salmantinos se percibe de clase alta o media-alta, según un estudio

El 4,3% de los castellanoleoneses cree pertenecer a una clase alta o media-alta, según este análisis independiente realizado por el consultor de comunicación Pablo Gracia con los microdatos de todos los barómetros del CIS del último año. Según este análisis, el 49,2% se percibe de clase media, el 25,2% de clase media-baja y el 12,7% dice encontrarse en la clase baja o pobre, según este análisis independiente realizado por el consultor de comunicación Pablo Gracia con los microdatos de todos los barómetros del CIS del último año. Según este análisis, el 49,2% se percibe de clase media, el 25,2% de clase media-baja y el 12,7% dice encontrarse en la clase baja o pobre.

Además, el 5,5% de los castellanoleoneses encuestados ha asegurado que no cree en el concepto de ‘clases’ o que pertenece a una clase distinta de las anteriormente descritas. El 3,1% no ha querido o no ha sabido especificar a qué clase pertenece.

En Salamanca, la percepción de su población adulta es del 47,2% como clase media y el 6%, alta o media-alta. Este último es el porcentaje más alto de toda la comunidad. El 23,9% considera que pertenece a la clase media-baja y el 13,6%, como clase baja/pobre.