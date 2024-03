¿Quién quiere más a Lorena Martín el PP o el PSOE?: La pregunta que rompe el embarrado debate sobre el nombre del nuevo parque municipal

¿Quién quiere más a Lorena Martín el PP o el PSOE? Con esta pregunta, Ángel Tejeda, líder de Peñaranda en Común, rompía el debate embarrado que mantenían en la noche de este lunes socialistas y populares durante la sesión de Pleno ordinario y centrado en dar el nombre de la atleta peñarandina al nuevo parque ubicado en la urbanización Infanta Leonor o a las nuevas pistas de atletismo.

La discusión se iniciaba con la propuesta que defendía el grupo socialista de como Clara Campoamor al nuevo parque, destacando su destacada lucha en favor de los derechos de la mujer y subrayando que dicho espacio, en palabras de la alcaldesa, Carmen Ávila, “pretendemos que sea un lugar intergeneracional, que sirva para el descanso y disfrute de grandes y pequeños, contando además con bancos que llevarán diferentes lemas en favor de la igualdad y la convivencia”. A esta iniciativa se suma la de las pistas, con el nombre de Juan Sánchez Verdes, peñarandino que impulsaba durante toda su vida la potenciación de juegos tradicionales en la ciudad como la calva, organizando un club que ha tenido presencia regional y nacional. “En algunas de las muchas reuniones que mantuvo con este Ayuntamiento planteaba la necesidad de construir unas pistas para la calva y detallaba lugares donde podrían realizarse, entre ellos, el lugar en el que ahora las hemos realizado” aseguraba la primera edil.

Por su parte, la portavoz y líder del Grupo Popular, Eva López, aseguraba sobre esta cuestión que “propusimos en comisión el nombre de Lorena Martín para el parque, ya que creemos que es el momento de reconocer los logros y la lucha de esta peñarandina, que lleva la bandera y el nombre de la ciudad por todo el mundo. Además, representa valores como el compañerismo y el esfuerzo. Este nombramiento, junto con el de Juan para las pistas, serían dos reconocimientos de peñarandinos que merecen ser recordados” y recordaba que “el PSOE solo anunciaba en 2022 su intención de dar el nombre de Lorena a las nuevas pistas de atletismo, pero en ningún momento se trataba ni contaba con los grupos de la oposición para ello…simplemente se comentaba en aquel año y ya”.

Tal y como apuntaba la portavoz de los Populares, “desde hace 7 años no se ha invertido ni un solo euro en las pistas de atletismo…por ello me pregunto ¿hasta cuándo no se podrán usar? Teniendo en cuenta que para levantar unas gradas han sido necesarios tres años. Aprovechamos para pedir que nos expliquen si se contempla en 2024 una inversión en las pistas y como lo van a hacer, por saber cómo lo están planteando”.

A este respecto, la regidora municipal reafirmaba el planteamiento del grupo socialista en cuanto al nombramiento y anunciaba que en el Presupuesto 2024 se contempla la inversión para la creación de las nuevas pistas de atletismo, asegurando tras ello que “nos sentimos muy orgullosos de Lorena Martín, es evidente. Por eso creemos que donde mejor puede estar su nombre será en las pistas de atletismo, lugar en el que comenzaba su carrera. El problema entonces es que el PP propone su nombre al nuevo parque y nosotros pensamos que lo lleven las pistas de atletismo…creemos que el parque será un espacio intergeneracional, mientras que las pistas estarán ligadas directamente al deporte como lo está Lorena”.

La discusión se saldaba finalmente con la aprobación del nombramiento al parque como Clara Campoamor por mayoría, con los votos positivos de PSOE y PeC, mientras que el PP finalmente mostraba su abstención.