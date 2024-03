¿No quieren o no pueden?

Ayer los chicos y chicas de Santiago Uno con sus educadores organizamos en el colegio escolapio de Aluche una mesa social con la que se pretende animar a más inclusión de jóvenes que se quedan fuera del sistema.

Una profesora del Calasancio me preguntaba:¿ Los que no hacen nada es que no quieren o es que no pueden?. Mi respuesta es que ninguna de las dos. No se están dando las circunstancias para que focalice en lo que toca ese día en el currículum.

Debemos hacer una inmersión permitida en su vida para redefinir y sacar razones. Nos dijo Lola Arrieta que el acompañamiento es un acto subversivo, porque es decidir que donde yo esté, los demás, en la medida de lo posible, no van a ser ni invisibles ni indiferentes.

La mesa social es una obra de arte de nuestro profesor de carpintería con sus alumnos del aula alternativa para una recogida colectiva de ideas. Manchada por un desgraciado accidente donde un alumno se amputó el dedo meñique por una pequeña falta de concentración. Un chico que quería ser traficante y ahora soldador y mejor alumno de carpintería.

Nuestros chicos han hecho de catedráticos frente a doscientas cincuenta personas, contando la situación de aprendizaje de su vida y su competencia adquirida de supervivencia. Como Darwin, Edison y Unamuno que también fueron fracasados escolares.

En otras intervenciones me decían que los chicos se expresaban tan bien porque vivíamos con ellos y los conocíamos. En esta ocasión los chicos de Aluche y Valencia no me conocían y sus educadoras creían que no hablarían. Sin embargo alguna herramienta psicológica sirvió para que cantaran como el ruiseñor cuando está en confianza. Puede dudarse de la exposición de los menores. Libremente cuando preguntas por aquello que les puede ayudar a salir del fracaso escolar te cuentan cómo han ido superando determinados traumas y qué y quién les ha ayudado.

Dieron talleres de botánica haciendo cremas, show cooking, aves rapaces, percusión e inmigración con la quesería. Acabaron con un gran espectáculo de circo.

Creo que ha tenido envergadura de congreso y lo han sacado adelante jóvenes con etiqueta de exclusión social con sus educadores.

Qué poco se visibiliza el talento de nuestros jóvenes. Cuántos miedos deben resolver los directores de los colegios para poder permitir una inclusión real de la diversidad. Que sean prioritarios los alumnos del grado básico.Calasanz se trataba con Galileo, Jesús con prostitutas, Milani incitaba a cambiar las leyes para mejorarlas.