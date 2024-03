Guardias más cortas, ¿plantillas médicas más largas?

“Es un debate en el que ni los propios médicos se ponen de acuerdo, así que cambiarlo no parece una prioridad para las administraciones, ya tienen varios agujeros abiertos en el Sistema Nacional de Salud”.

Era la conclusión de un reportaje de Pablo Linde publicado el 2 de diciembre de 2022. Quince meses más tarde vuelve a estar sobre la mesa ese debate, el de las guardias médicas de 24 horas, a raíz de la intención de suprimirlas que ha anunciado hace pocos días la ministra de Sanidad. De fondo, una recogida de firmas bajo el lema No podemos más, que reivindica terminar con este formato de trabajo, que incluye guardias de 24 horas y también guardias de 17 a continuación de una jornada laboral ordinaria de 7.

Como siempre que se pide cambiar esta situación salen a relucir los riesgos que implica, el constatado aumento de la posibilidad de cometer errores por la fatiga acumulada y, en definitiva, la denuncia del excesivo peso de las guardias en la remuneración de los médicos (incluidos los liberados sindicales que las cobran sin hacerlas). Puedo entender sus razones para no poder más, en general justas y sensatas. Sin embargo, también deben contemplarse determinadas circunstancias que no pueden ignorarse cuando se pretende intervenir sobre una cuestión concreta que está relacionada con muchas otras, dentro de una crisis general del sistema sanitario.

El punto de partida, aunque parezca que de allí parte Perogrullo, es que siempre tiene que haber médicos de guardia. No está de más recordarlo, puesto que en las urgencias de Atención Primaria y en las emergencias se ha optado, en diferentes regiones españolas, por una organización que atribuye a los profesionales de Enfermería responsabilidades que antes se encomendaban a los de Medicina. No es que estén suplantando sus funciones sino que acude en primera instancia un enfermero donde antes acudían un médico y un enfermero, en equipo.

Otra realidad de la organización sanitaria de nuestro tiempo es que ya se ha dejado de exigir la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para ejercer las funciones que le son propias. Así, un graduado en Medicina puede estar de guardia, ya sean 17 o 24 horas, en un Punto de Atención Continuada. En algún medio se leen a menudo afirmaciones del tipo “están pendientes de homologar su título de especialista”, como si fuera un mero obstáculo burocrático, cuando en la mayoría de los casos no hay ningún título que homologar, o “quedarán en el MIR plazas vacantes de Medicina de Familia rural”, cuando no existe tal cosa y estas contrataciones lo que hacen es devaluar la especialidad, peor remunerada en el período formativo que en el ejercicio sin formación. Porque a estas alturas supongo que todos sabremos que de la Universidad de Salamanca y de todas las demás, pese a su multitud de observatorios, departamentos y demás organigramas, no salen médicos capaces de hacer una guardia con las debidas garantías.

La Medicina es amplia, no se parece un hospital de alto nivel a uno comarcal, ni un centro de salud periurbano a uno rural a más de una hora de distancia del hospital más cercano. Por tanto, tampoco pueden ser iguales a la hora de organizar los recursos humanos. En esta semana que termina he trabajado 45 horas. La que viene, D.m., serán 72. La siguiente, 69. A la otra, 28. Y la Santa, 38. Las guardias son parte de mi trabajo junto a las consultas ordinarias y, muy importante, lo programado, lo previsto, lo que no espera a recibir una demanda sino que es iniciativa del profesional.

¿Si ya sudan la gota gorda los gestores sanitarios para cubrir lo que dieron en llamar plazas de difícil cobertura, y también otras que sin recibir ese calificativo el caso es que no son capaces de cubrir, qué pasaría si cada guardia en mi centro de salud la tuviéramos que hacer entre el doble o el triple de médicos? ¿Encontrarían suficientes facultativos que recorrieran muchos kilómetros en su coche particular para trabajar 7, 10 o 12 horas? ¿Es realista acortar las guardias sin alargar unas plantillas médicas que llevan años incompletas?