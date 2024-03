Manifiesto OFF o Poner puertas al campo

La pasada semana escuché en la radio que un centenar de personalidades, nacionales e internacionales, habían firmado algo a lo que llaman Manifiesto OFF y cómo uno es aún es curioso me puse a buscar información sobre aquello.

Pues se trata, como su propio nombre indica, de un manifiesto y en su preámbulo leí: Una parte sustancial de la tecnología digital y de la IA promovida actualmente fomenta un entorno en el que el ser humano es vulnerable y su libertad e integridad podrían estar amenazadas. ¿Y cuándo no hemos sido vulnerables o no ha estado amenazada nuestra libertad o integridad a lo largo de la Historia? Siempre hemos convivido con esto de un modo u otro.

Continúo leyendo y veo que se trata de retomar el control sobre la tecnología digital, que parece que se nos ha ido de las manos y dicen que supone un reto sin precedentes en la historia de nuestra especie, lo cual es lógico porque es la primera vez que nos enfrentamos a la tecnología digital. Después hablan de los grandes peligros, de lo que se quiere evitar y proponen una serie de medidas para ello.

Algo impactado por lo leído salgo a la calle y veo a montones de personas con la cabeza inclinada sobre sus smartphones (¿en señal de sumisión?) porque han pasado de ser algo útil a una especie de prótesis artificial integrada ya en nuestros cuerpos. Una prótesis que nos da acceso fácil y directo a las últimas tecnologías de la comunicación y de la información, que nos permiten estar conectados con el mundo, aunque lo hagamos en la soledad de nuestro cuarto, de nuestro asiento del autobús o en una terraza tomando un café. Una prótesis que nos acompañan en cada momento, que nos trasmite una agradable sensación de seguridad y acompañamiento imaginario, aun sabiendo que a través de ellos somos vigilados y controlados, pero lo aceptamos consciente o inconscientemente porque es el preciso que debemos pagar en este sistema económico inmaterial de la tecnológico.

Un mercado en el compramos y consumimos seguridad, conexión, ocio, y en que pagamos con nuestros datos e información ya que estos son el nuevo combustible que alimenta el sistema sobre todo los ‘cerebros’ de la temida inteligencia artificial. ¿Es posible poner en OFF los avances de la tecnología? Yo, particularmente lo dudo mucho.

Tal vez algunos podrán pensar que con la energía nuclear se consiguió controlar la situación y evitar la desaparición de nuestra especie, pero el manejo de esa entonces nueva tecnología y su avance necesitaba de grandes y complejas instalaciones y de recursos muy concretos que podían ser detectados con cierta facilidad. En cambio, lo que se nos viene encima, mejor dicho, lo que ya tenemos encima y usamos de forma cotidiana, es mucho más complejo de controlar.

Si Bill Gates y Paul Allen en 1975 crearon un sistema operativo que termino por revolucionar la programación informática en un garaje. Si Steve Jobs y Steve Wozniak en 1976 diseñaron el primer ordenador portátil de Apple en el patio de su casa. Si Jeff Bezos en 1994, manejado una pequeña librería desde la cochera de su casa en Washington dio a luz Amazon. Y si en 1998, Larry Page y Sergey Brin, en su dormitorio de la universidad, desarrollaron Google. Por poner sólo algunos ejemplos ¿Se pueden poner puertas al campo?

Buenas palabras e intenciones no faltan en el Manifiesto OFF, se habla de limitar y regular, pero muy poco de educar. De educar sobre todo a las nuevas generaciones en cómo convivir con la inevitable presencia de las nuevas tecnologías. Porque sabemos, ya por la experiencia, con los intentos de limitaciones y restricciones relacionadas con la emergencia climática que es enormemente complicada su vigilancia. ¿Algún gobierno está dispuesto a renunciar a liderar los avances en Inteligencia Artificial o algún particular a resignarse a no tener el último avance tecnológico si puede hacerse con él?

Educar desde el principio, porque desde el principio empezamos a educarnos, y fomentada en todos los niveles, no se trata de inculcar miedo sino herramientas para la vida, una vida que no debemos aspirar a que siga los patrones de la nuestra.

Y para ello sería importante recordar e incorporar en ella los principios propuestos por Jean-Jacques Rousseau, uno de los más importantes representantes de la Ilustración del siglo XVIII, autor del Contrato Social, pero también de Emilio, o De la educación, donde señala con claridad dichos principios: La educación debe centrarse más en el niño que en el adulto; debe estimular el deseo de aprender; debe basarse en la experiencia directa con el entorno; debe fomentar la libertad, la creatividad y el pensamiento crítico del niño; inculcar valores y prepararle para vivir en Sociedad. ¡Un poco de cabeza, señores! Educar, y educar a las generaciones más jóvenes es la alternativa más oportuna y no tratar de poner puertas al campo y de eso se habla poco en el Manifiesto OFF.